Objavljen uznemirujući snimak: Federalni agenti ponovo upucali osobu u Minesoti

Guverner Minesote Tim Valc potvrdio je da su danas, u subotu 24. januara, savezni agenti ponovo upucali jednu osobu u Mineapolisu.

Incident se dogodio u području Zapadne 26. ulice i Nikolet avenije. Snimljen je na videu objavljenom na Fejsbuku, a NBC njuz ga je potvrdio. Snimak možete pogledati OVD‌JE, ali vas upozoravamo da je izrazito uznemirujući.

"Radimo na potvrđivanju dodatnih detalja. Molimo javnost da ostane mirna i izbjegava neposrednu okolinu", saopštio je grad u objavi na Fejsbuku. Pojedini izvještaji navode da je osoba preminula, ali ova informacija nije zvanično potvrđena.

Ostali sportovi Novo! Šumaher nije više vezan za krevet

Dvije raskrsnice u južnom Mineapolisu su blokirane za saobraćaj. Desetine maskiranih saveznih imigracionih službenika (ICE agenti) su na mjestu događaja, a demonstranti su se počeli okupljati nakon pucnjave. Policajci su navodno ispalili suzavac i tzv. biber bombe, a pojedini mediji sve opisuju kao da je na ulici izbio "ulični rat". Federalne vlasti tvrde da je upucana osoba nosila vatreno oružje s 2 okvira, "situacija se razvija": "Dostavićemo vam više informacija što je prije moguće."

Srbija Ministarstvo razmatra skraćivanje časova na 30 minuta

Guverner Valc je rekao da je razgovarao s Bijelom kućom: "Minesota je trpjela suviše. Ovo je mučno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Sklonite hiljade nasilnih, neobučenih policajaca iz Minesote. Odmah."

Pucnjava se dogodila nekoliko sedmica nakon što je Rene Nikol Gud upucao i ubio službenik američke imigracijske i carinske službe u Mineapolisu.