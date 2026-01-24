Logo
Objavljen uznemirujući snimak: Federalni agenti ponovo upucali osobu u Minesoti

24.01.2026

18:49

Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ
Foto: Tanjgu/AP/Abbie Parr

Guverner Minesote Tim Valc potvrdio je da su danas, u subotu 24. januara, savezni agenti ponovo upucali jednu osobu u Mineapolisu.

Incident se dogodio u području Zapadne 26. ulice i Nikolet avenije. Snimljen je na videu objavljenom na Fejsbuku, a NBC njuz ga je potvrdio. Snimak možete pogledati OVD‌JE, ali vas upozoravamo da je izrazito uznemirujući.

"Radimo na potvrđivanju dodatnih detalja. Molimo javnost da ostane mirna i izbjegava neposrednu okolinu", saopštio je grad u objavi na Fejsbuku. Pojedini izvještaji navode da je osoba preminula, ali ova informacija nije zvanično potvrđena.

Guverner Valc je rekao da je razgovarao s Bijelom kućom: "Minesota je trpjela suviše. Ovo je mučno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Sklonite hiljade nasilnih, neobučenih policajaca iz Minesote. Odmah."

Pucnjava se dogodila nekoliko sedmica nakon što je Rene Nikol Gud upucao i ubio službenik američke imigracijske i carinske službe u Mineapolisu.

Minesota

Pucnjava

Federalni agenti

