Logo
Large banner

Nova drama: Agenti sa ocem privela i djevojčicu (2)

Izvor:

Indeks

24.01.2026

13:22

Komentari:

0
Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)
Foto: Tanjug / AP

Federalni imigracioni agenti (ICE) u Mineapolisu priveli su dvogodišnju djevojčicu i njenog oca i avionom ih prebacili u Teksas, uprkos sudskom nalogu kojim je zahtijevano hitno puštanje djeteta.

Nakon pravne intervencije, djevojčica je vraćena majci u Minesoti, dok je otac ostao u pritvoru, izvještava „Gardijan“.

Dramatično privođenje

Otac, identifikovan kao Elvis Džoel T. E, i njegova kćerka zaustavljeni su oko 13 časova dok su se vraćali kući iz prodavnice. Prema riječima advokatice porodice, Kire Keli, agenti su ušli u njihovo dvorište bez naloga. Jedan od agenata je navodno razbio prozor očevog automobila dok je djevojčica još bila unutra. Agenti su odbili da dozvole ocu da preda kćerku majci ili drugim članovima porodice koji su čekali kod kuće. Djevojčica i otac su zatim smješteni u vozilo imigracionog službenika, za koje je advokatica rekla da nije imalo dječije sjedište.

Sudski nalog i prebacivanje u Teksas

Advokati su podnijeli hitan zahtjev za puštanje na slobodu, nakon čega je savezni sudija u Minesoti izdao nalog oko 20.10 časova, kojim se vladi zabranjuje da ih preseli iz države. Ubrzo je uslijedio i drugi nalog za hitno puštanje djevojčice na slobodu. Sudija je naveo „rizik od nepopravljive štete“ kao osnov za zahtjev za puštanje, navodeći da je zahtjev osnovan.

„Nepotrebno je reći da ona nema kriminalni dosije“, napisao je sudija o dvogodišnjakinji. Međutim, prema riječima advokata, vladini zvaničnici su ih oko 20.30 časova ukrcali u avion za pritvorski centar u Teksasu.

Povratak i suprotstavljene izjave

Irina Vajnerman, jedna od advokatica porodice, potvrdila je u petak da su imigracioni službenici u međuvremenu vratili oboje u Minesotu, gdje je djevojčica vraćena majci, dok je otac ostao u lokalnom pritvoru. Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost (DHS) saopštilo je da su agenti sprovodili „ciljanu operaciju“ i da je otac, „ilegalni imigrant“, vozio nepažljivo.

Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti tvrdi da je majka, koja je bila u blizini, „odbila“ da preuzme dijete — tvrdnju koju je Vajnerman nazvala lažnom, navodeći da agenti nisu dozvolili ocu da otprati kćerku kući. Ministarstvo je takođe saopštilo da su agenti koristili „mjere kontrole mase“ zbog okupljanja ljudi na licu mjesta.

Kritika postupanja

Incident se dogodio samo dva dana nakon što je američka Služba za imigraciju i carine (ICE) privela petogodišnjeg dječaka u Minesoti, što je izazvalo međunarodnu osudu i pojačanu kontrolu nad represivnim mjerama Trampove administracije.

Otac djevojčice, porijeklom iz Ekvadora, ima neriješen zahtjev za azil.

„Ovo je nezamisliv užas. Izopačenost ovoga je neopisiva“, rekla je Vajnerman.

Ona je kritikovala praksu brzog prebacivanja pritvorenika u druge države, tvrdeći da je cilj te taktike da se predmeti izmjeste iz nadležnosti lokalnih sudova i oteža pristup advokatima.

„Nedostatak čovječnosti u svakom koraku ovog procesa… zaista je nezamisliv. Ovakva okrutnost mora da se okonča“, dodala je Vajnerman.

Podijeli:

Tagovi:

Minesota

Zakon o imigraciji

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

Svijet

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

2 sedm

0
Сенаторка Минесоте затечена у подруму куће са пајсером

Svijet

Senatorka Minesote zatečena u podrumu kuće sa pajserom

6 mj

0
Ово је осумњичени за убиство политичара у САД: Радио за гувернера

Svijet

Ovo je osumnjičeni za ubistvo političara u SAD: Radio za guvernera

7 mj

0
Убица из Минесоте био је прерушен у полицајца, имао списак политичара

Svijet

Ubica iz Minesote bio je prerušen u policajca, imao spisak političara

7 mj

0

Više iz rubrike

Родитељи страдале конобарице: Наша кћерка је жртва, не кривац

Svijet

Roditelji stradale konobarice: Naša kćerka je žrtva, ne krivac

2 h

0
Упозорили САД: То значи свеопшти рат; "Нећемо вам дозволити нуклеарно оружје"

Svijet

Upozorili SAD: To znači sveopšti rat; "Nećemo vam dozvoliti nuklearno oružje"

2 h

0
Пентагон објавио нову Стратегију националне одбране: Европи поручено да се сама брани

Svijet

Pentagon objavio novu Strategiju nacionalne odbrane: Evropi poručeno da se sama brani

3 h

1
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp, pingvin i zastava Amerike: Bijela kuća o Grenlandu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

22

Nova drama: Agenti sa ocem privela i djevojčicu (2)

13

10

Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

12

58

Dodik: Treba da afirmišemo naše pravo na samoopredjeljenje

12

54

Đoković: "Smiri se kretenu"

12

47

Sastanak Minića i Macuta na Tari

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner