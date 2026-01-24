Tramp, pingvin i zastava Amerike: Bijela kuća o Grenlandu

Bijela kuća je objavila fotografiju koja prikazuje američkog predsjednika Donalda Trampa kako sa pingvinom hoda kroz snijeg, dok pingvin nosi američku zastavu, a u daljini se vidi grenlandska zastava na padini planine.

Na slici, objavljenoj na zvaničnom nalogu Bijele kuće na mreži Iks, vidi se snježni, ledeni predeo sa planinama u pozadini i širokom bijelom ravnicom u prvom planu.

Pingvini su prirodno rasprostranjeni isključivo na južnoj hemisferi, prvenstveno na Antarktiku i na jugu Latinske Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda, dok na sjevernoj hemisferi, uključujući Grenland, nema te vrste ptica, piše RT Balkan.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Tramp je proteklih nedjelja više puta ponovio da SAD moraju da dobiju kontrolu nad Grenlandom, koji je na teritoriji Danske, naglašavajući da je to arktičko ostrvo "ključno za američku bezbjednost", uz upozorenje da će ga SAD "dobiti na ovaj ili na onaj način", podsjeća Tanjug.

U srijedu je tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu odbacio mogućnost korišćenja sile, a potom je odustao i od prijetnje o uvođenju kaznenih carina protiv osam evropskih zemalja koje je prethodno najavio kako bi izvršio pritisak.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušl potvrdio da je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Davosu dogovorio "okvir budućeg sporazuma", međutim, zasad nije potpuno jasno šta bi taj sporazum uključivao i koliko su odmakli pregovori.