Logo
Large banner

Tramp, pingvin i zastava Amerike: Bijela kuća o Grenlandu

Izvor:

Agencije

24.01.2026

09:43

Komentari:

0
Доналд Трамп предсједник САД-а
Foto: Alex Brandon/Tanjug/AP

Bijela kuća je objavila fotografiju koja prikazuje američkog predsjednika Donalda Trampa kako sa pingvinom hoda kroz snijeg, dok pingvin nosi američku zastavu, a u daljini se vidi grenlandska zastava na padini planine.

Na slici, objavljenoj na zvaničnom nalogu Bijele kuće na mreži Iks, vidi se snježni, ledeni predeo sa planinama u pozadini i širokom bijelom ravnicom u prvom planu.

Pingvini su prirodno rasprostranjeni isključivo na južnoj hemisferi, prvenstveno na Antarktiku i na jugu Latinske Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda, dok na sjevernoj hemisferi, uključujući Grenland, nema te vrste ptica, piše RT Balkan.

Tramp je proteklih nedjelja više puta ponovio da SAD moraju da dobiju kontrolu nad Grenlandom, koji je na teritoriji Danske, naglašavajući da je to arktičko ostrvo "ključno za američku bezbjednost", uz upozorenje da će ga SAD "dobiti na ovaj ili na onaj način", podsjeća Tanjug.

U srijedu je tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu odbacio mogućnost korišćenja sile, a potom je odustao i od prijetnje o uvođenju kaznenih carina protiv osam evropskih zemalja koje je prethodno najavio kako bi izvršio pritisak.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušl potvrdio da je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Davosu dogovorio "okvir budućeg sporazuma", međutim, zasad nije potpuno jasno šta bi taj sporazum uključivao i koliko su odmakli pregovori.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Grenland Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

Svijet

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

14 h

0
Кува међу "савезницима": Стармер затражио извињење од Трампа

Svijet

Kuva među "saveznicima": Starmer zatražio izvinjenje od Trampa

17 h

0
Из Ирана одговорили Трампу: Билион долара ваших инвестиција је у домету наших ракета

Svijet

Iz Irana odgovorili Trampu: Bilion dolara vaših investicija je u dometu naših raketa

17 h

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Sad je i zvanično! Nakon 80 godina Tramp je povukao Ameriku

18 h

0

Više iz rubrike

Русија објавила снимак лета бомбардера изнад Балтика, Финска упозорава

Svijet

Rusija objavila snimak leta bombardera iznad Baltika, Finska upozorava

4 h

0
Умро Нико Антић

Svijet

Mali heroj nije izdržao: Umro Niko Antić (12)

4 h

0
Ко је платио кауцију Јулији Тимошенко?

Svijet

Ko je platio kauciju Juliji Timošenko?

5 h

0
Трамп: Изабрали су Кину која би их појела у року од годину дана

Svijet

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

22

Nova drama: Agenti sa ocem privela i djevojčicu (2)

13

10

Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

12

58

Dodik: Treba da afirmišemo naše pravo na samoopredjeljenje

12

54

Đoković: "Smiri se kretenu"

12

47

Sastanak Minića i Macuta na Tari

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner