Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

Predsjednik SAD-a Donald Tramp saopštio je danas da se Kanada protivi izgradnji sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ iznad Grenlanda.

"Kanada se protivi izgradnji Zlatne kupole iznad Grenlanda, iako bi Zlatna kupola zaštitila Kanadu", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je takođe napomenuo da je Kanada umjesto toga izabrala saradnju sa Kinom, koja bi ih, prema njegovim riječima, ''pojela'' u roku od godinu dana.

Tramp je ranije u intervjuu za CNBC rekao da bi okvirni sporazum za Grenland podrazumijevao da SAD i saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.