Jak zemljotres u Turskoj

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

22:37

Јак земљотрес у Турској
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u petak, 23. januara 2026. godine u 22,24 časova, na području zapadne Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1432 i dužine 28.236 severno od Izmira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

Tagovi:

Zemljotres

Turska

