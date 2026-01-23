Logo
Užas na svadbi: Detonirao eksplozivni prsluk i ubio sedam ljudi

Izvor:

SRNA

23.01.2026

20:44

Ужас на свадби: Детонирао експлозивни прслук и убио седам људи
Foto: Printskrin/Jutjub

Bombaš samoubica detonirao je eksplozivni prsluk na vjenčanju na sjeverozapadu Pakistana i usmrtio najmanje sedam ljudi, a 25 ranio, saopštila je policija.

Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu, a među njima ima ljudi u kritičnom stanju.

Napad je izvršen u kući Nur Alama Mehsuda, provladinog lidera zajednice u Dera Ismail Kanu.

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad. Međutim, sumnja će vjerovatno pasti na pakistanske talibane.

Ova grupa je odvojena od avganistanskih talibana, ali je njihov saveznik.

