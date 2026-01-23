Iz Irana odgovorili Trampu: Bilion dolara vaših investicija je u dometu naših raketa

Iranski vjerski lider Mohamad Džavad Hadž Ali Akbari izjavio je danas da bi Iran mogao da cilja investicije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u regionu kao odmazdu za bilo kakav američki napad na Iran.

Tramp je ranije izjavio da SAD imaju „armadu“ koja ide prema Iranu, ali da se nada da je neće morati upotrebiti. Tramp je ponovio upozorenja Teheranu da ne ubijaju demonstrante i da ponovo ne pokreću svoj nuklearni program.

„Bilion dolara koje ste uložili u regionu je u dometu naših raketa“, rekao je iranski vjerski vođa, ali nije precizirao na koje investicije misli.

Takođe, glavni iranski tužilac Mohamad Movahedi negirao je danas da je Iran otkazao pogubljenja 800 osoba uhapšenih na nedavnim nacionalnim protestima, kako je Tramp ranije rekao.

„Ova tvrdnja je potpuno lažna. Takav broj ne postoji, niti je pravosuđe donijelo takvu odluku“, izjavio je.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči prošle sedmice je za Foks njuz rekao da „Iran uopšte nema plan za vješanje“, kada su ga pitali o antivladinim protestima.

Vijeće UN-a za ljudska prava održaće hitnu sjednicu danas kako bi raspravljalo o „alarmantnom nasilju“ koje se u Iranu koristi protiv demonstranata.

Grupe za ljudska prava kažu da su hiljade ljudi, uključujući i prolaznike, ubijene tokom nemira, koji su predstavljali najveći izazov za iransku klerikalnu vlast od 2022. godine.