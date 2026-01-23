Potresi u Kijevu: Sukobili se Zelenski i Kličko, policija ušla u zgradu

U gradskoj upravi Kijeva sprovode se pretresi u vezi sa slučajem obveznica, a nakon što su odnosi predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i gradonačelnika Kijeva, Vitalija Klička zaoštreni.

"Policija je došla u gradsku upravu Kijeva i uručila nalog za pretres", navodi se u tekstu, pozivajući se na Kijevsku gradsku državnu administraciju.

Napominje se da je to povezano sa odlukom Gradskog savjeta Kijeva iz 2020. godine, koja se odnosila na izdavanje obveznica unutrašnjih lokalnih zajmova.

Po mišljenju istražnih organa, ta odluka je nanijela štetu budžetu grada. Gradska uprava negira optužbe. Na čelu departmana nalazi se Vladimir Repik, a pretresi su obavljeni i u njegovom domu.

Sukob Zelenskog i Klička

U posljednje vrijeme zaoštrio se sukob između Volodimira Zelenskog i gradonačelnika prestonice Vitalija Klička. Početkom januara predsjednik Ukrajine oštro je kritikovao gradonačelnika zbog nedovoljne pripremljenosti prestonice za vazdušne udare.

Prije toga, Kličko je preporučio stanovnicima da napuste grad zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom i grejanjem. Kako su pisali mediji, Kličko je svoj poziv nazvao iskrenim upozorenjem na tešku situaciju.

U Ukrajini se takođe aktivirala unutrašnjopolitička konkurencija, podstaknuta korupcionim skandalima. NABU i SAP su saopštili da su razotkrili šefa jedne od frakcija Vrhovne rade, koji je nudio nezakonitu korist drugim poslanicima za glasanje o zakonima.