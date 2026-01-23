Logo
Large banner

Potresi u Kijevu: Sukobili se Zelenski i Kličko, policija ušla u zgradu

Izvor:

B92

23.01.2026

17:55

Komentari:

0
Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду
Foto: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

U gradskoj upravi Kijeva sprovode se pretresi u vezi sa slučajem obveznica, a nakon što su odnosi predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i gradonačelnika Kijeva, Vitalija Klička zaoštreni.

"Policija je došla u gradsku upravu Kijeva i uručila nalog za pretres", navodi se u tekstu, pozivajući se na Kijevsku gradsku državnu administraciju.

Napominje se da je to povezano sa odlukom Gradskog savjeta Kijeva iz 2020. godine, koja se odnosila na izdavanje obveznica unutrašnjih lokalnih zajmova.

Po mišljenju istražnih organa, ta odluka je nanijela štetu budžetu grada. Gradska uprava negira optužbe. Na čelu departmana nalazi se Vladimir Repik, a pretresi su obavljeni i u njegovom domu.

Sukob Zelenskog i Klička

U posljednje vrijeme zaoštrio se sukob između Volodimira Zelenskog i gradonačelnika prestonice Vitalija Klička. Početkom januara predsjednik Ukrajine oštro je kritikovao gradonačelnika zbog nedovoljne pripremljenosti prestonice za vazdušne udare.

Prije toga, Kličko je preporučio stanovnicima da napuste grad zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom i grejanjem. Kako su pisali mediji, Kličko je svoj poziv nazvao iskrenim upozorenjem na tešku situaciju.

U Ukrajini se takođe aktivirala unutrašnjopolitička konkurencija, podstaknuta korupcionim skandalima. NABU i SAP su saopštili da su razotkrili šefa jedne od frakcija Vrhovne rade, koji je nudio nezakonitu korist drugim poslanicima za glasanje o zakonima.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Vladimir Kličko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Зеленски прешао границу

Svijet

Orban: Zelenski prešao granicu

11 h

0
"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

Svijet

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

1 d

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Svijet

Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

1 d

0
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Svijet

A gdje vam je Zelenski? Tramp ga je izbrisao kao Putin koronu

1 d

0

Više iz rubrike

Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

Svijet

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

4 h

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Šta se dešavalo nakon pada Madura: Delsi Rodrigez tvrdi da su Amerikanci prijetili da će je ubiti

5 h

0
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

Svijet

Nijemci daju stotine miliona evra za primjenu vještačke inteligencije u zdravstvu

5 h

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Svijet

Kopenhagen u ratnoj pripravnosti? Danske trupe spremne za američki napad na Grenland

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

26

Završena prva runda pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, oglasio se Zelenski

21

22

Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

21

15

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

21

03

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

21

02

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner