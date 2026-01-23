Šta se dešavalo nakon pada Madura: Delsi Rodrigez tvrdi da su Amerikanci prijetili da će je ubiti

Privremena liderka Venecuele Delsi Rodrigez rekla je grupi influensera da su Sjedinjene Američke Države zaprijetile ubistvom članova vlasti ukoliko ne pristanu na saradnju nakon zarobljavanja Nikole Madura.

Ministar komunikacija držao je telefon uz mikrofon pred okupljenim influencerima naklonjenim režimu, dok se na zvučniku čuo glas v.d. Venecuele Delsi Rodrigez, koja je tvrdila da su, nakon što su američke snage zarobile Nikolu Madura, ona i drugi članovi njegove vlade dobili 15 minuta da odluče hoće li ispuniti zahtjeve Vašingtona, "ili će ih ubiti", piše Gardijan.

Rodrigez, bivša potpredsjednica koja je preuzela vlast nakon američkog napada i koju je Donald Tramp kasnije pohvalio zbog prihvatanja njegovih zahtjeva, rekla je da je na to pristala isključivo zato što su "prijetnje i ucjene stalne". Takođe je priznala da joj je prioritet bio "očuvati političku moć".

Svijet Otkriveno ko je ''prodao'' Nikolasa Madura?

Njene izjave nalaze se na snimku gotovo dvosatnog sastanka, održanog u Venecueli sedam dana nakon američkog napada.

Video, o kojem je prvi izvijestio lokalni novinarski kolektiv "La Hora de Venecuela", pruža rijedak uvid u funkcionisanje čavističkog režima i otkriva kako su se nosioci vlasti užurbano trudili da povrate kontrolu nad narativom nakon što je Vašington uklonio centralnu figuru režima.

U kontekstu izvještaja da su Rodrigez i drugi članovi kabineta još prije napada vodili razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim izaslanicima, snimak pokazuje strah preživjelih figura režima da bi mogli biti proglašeni izdajnicima, kao i njihove napore da spriječe unutrašnje raspadanje političkog pokreta.

- Jedino što bih tražila jeste jedinstvo - rekla je Rodrigez tokom razgovora s grupom. Prije nego što ju je uključio na zvučnik, tadašnji ministar komunikacija Fredi Nanjez pokušao je da je odbrani, pozivajući da se zaustave "tračevi, glasine, intrige i pokušaji diskreditacije".

Tvrdio je da je ona "jedina garancija koju imamo da … možemo vratiti predsjednika i prvu damu, ali i okrenuti stranicu i rekonfigurisati naše snage".

Rodrigez, koja je govorila preko zvučnika šest minuta, rekla je da ju je "boljelo … što mora preuzeti odgovornosti u ovakvim okolnostima".

"Rekli su da je Maduro mrtav"

Zatim se osvrnula na američku vojnu operaciju.

- Prijetnje su počele od prve minute kada su oteli predsjednika. Dali su Diosdadu, Horheu (Horhe Rodrigez, brat v.d. predsjednice i predsjednik parlamenta) i meni 15 minuta da odgovorimo, ili će nas ubiti - navela je.

Rodrigez je rekla da su američki vojnici u početku tvrdili da su "(Maduro i njegova supruga Silija Flores) ubijeni, a ne oteti", te da su ona, njen brat i Kabeljo odgovorili da su "spremni podijeliti istu sudbinu".

- I kažem vam, mi i danas stojimo iza te izjave, jer su prijetnje i ucjene stalne, i moramo postupati strpljivo i strateški oprezno, s vrlo jasnim ciljevima, braćo i sestre - dodala je, prije nego što je navela tri cilja: "očuvati mir … spasiti naše taoce … i očuvati političku moć".

Snimak je, prema svemu sudeći, nastao putem videokonferencijske platforme. Većina influensera bila je fizički prisutna u prostoriji, dok su se drugi priključili online, a ostaje nejasno kako je snimak dospio u javnost. Ni vlasti Venecuele ni Sjedinjenih Američkih Država nisu odgovorile na zahtjeve za komentar.

Dijalog sa SAD

Rodrigez ove sedmice nije ponovila tvrdnje o američkim prijetnjama smrću, dok su zvaničnici u Vašingtonu naveli da bi uskoro trebala posjetiti američku prestolnicu.

- Mi smo u procesu dijaloga, rada sa Sjedinjenim Američkim Državama, bez ikakvog straha, kako bismo se suočili s našim razlikama i poteškoćama … i rješavali ih putem diplomatije - rekla je Rodrigez u srijedu.

Od zarobljavanja i izručenja svog prethodnika, Rodrigez balansira između oštrog tona u zemlji i signala Vašingtonu da je spremna sarađivati s Trampovom administracijom.

Istoričarka i politička analitičarka Margarita Lopes Maja, penzionisana profesorica Centralnog univerziteta Venecuele, rekla je da je teško utvrditi da li je prijetnja smrću uopšte postojala.

- To može biti narativ koji sama Rodrigez gradi kako bi zadržala bazu na okupu, jer svi znaju da se uklanjanje Madura moglo dogoditi samo uz unutrašnju saradnju - navela je Lopes Maja.

Na sastanku je ministar komunikacija pozvao influensere da budu "oprezni" prema "puristima" koji će "izaći i reći da predajemo zemlju, revoluciju, da izdajemo" čavizam.

Nanjez je takođe tvrdio da je "sve što se danas dešava", uključujući američku kontrolu nad venecuelanskom naftom, "jednostavno plan koji je Maduro stavio na sto", dodajući: "To nije ustupak, poklon niti poraz; prodaja nafte SAD-u oduvijek je bila naš plan".

Kontradiktorna politika

Od američkog udara režim vodi naizgled kontradiktornu politiku, istovremeno preplavljujući društvene mreže i Telegram kanale oštrim porukama protiv Sjedinjenih Američkih Država, dok u praksi ispunjava sve Trampove zahtjeve.

- Mislim da ono o čemu vlast zaista pregovara jeste kako da spasi vlastitu kožu - rekla je Lopes Maja.

Nekoliko dana nakon što je snimak procurio, Nanez je u okviru rekonstrukcije vlade imenovan za ministra okoliša.

Jedan od prvih poteza njegovog nasljednika, pisca Migela Anhela Peresa Pirele, bilo je otvaranje profila na društvenim mrežama s ciljem "odbrane istine o Venecueli od kampanja lažnih vijesti".

Taj potez se tumači kao još jedan pokazatelj da, čak i bez Madura i uz približavanje Sjedinjenim Američkim Državama, režim ostaje suštinski nepromijenjen, obilježen represijom, stotinama političkih zatvorenika i bez ikakvog vremenskog okvira za nove izbore.

- Imamo dvije široke opcije: jedna je otvaranje zemlje ka demokratskoj tranziciji. Druga je ona s kojom se čavizam očito poigrava: poslušnost SAD-u, uz kupovinu vremena kako bi pokušali ostati na vlasti kroz autoritarnu opciju uz određena ekonomska otvaranja - zaključila je Lopes Maja.