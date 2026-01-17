Logo
Privremena predsjednica Venecuele smijenila ministra bliskog Maduru

Tanjug

17.01.2026

07:56

Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле
Foto: Tanjug/AP/Pavel Golovkin

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez smijenila je biznismena Aleksa Saba sa funkcije ministra industrije, saopšteno je danas.

Rodrigez je u poruci objavljenoj na Telegramu navela da će Ministarstvo industrije biti spojeno sa Ministarstvom trgovine.

Ona je zahvalila Sabu, Venecuelancu kolumbijskog porijekla, "na njegovoj službi domovini", prenela je Ansa.

Dodala je da će on preuzeti nove odgovornosti, ali nije iznosila više detalja.

Sab je blizak saradnik svrgnutog venecuelanskog lidera Nikolasa Madura i ranije je optuživan da je djelovao kao njegov portparol.

Sab je pušten na slobodu 2023. godine u okviru razmjene zatvorenika sa Sjedinjenim Američkim Državama, a na ministarsku funkciju imenovao ga je Maduro 2024. godine.

Venecuela

