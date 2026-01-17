Logo
Odbijen ukrajinski napad u Rostovskoj oblasti, ukupno oboreno 99 dronova iznad Rusije

Izvor:

Tanjug

17.01.2026

07:54

Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Ruske snage odbile su ukrajinski vazdušni napad u Šolohovskom i Kašarskom okrugu regiona, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

- Nema izvještaja o žrtvama ili šteti na terenu - napisao je Sljusar na Telegramu, prenosi Interfaks.

Кафа

Zdravlje

Koje je najgore doba dana za ispijanje kafe?

Ruska vojska je tokom noći neutralisala 99 ukrajinskih dronova, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Prema podacima ministarstva, 47 bespilotnih letjelica je uništeno iznad Crnog mora, a jedna iznad Azovskog mora.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Svijet

Prevarantu iz BiH udvostručena kazna: Varao austrijske penzionere

Rusko Ministarstvo odbrane je navelo da je iznad Belgorodske oblasti oboreno 29 dronova, iznad Kurske oblasti 12, po četiri iznad Rostovske i Astrahanske oblasti i dva iznad pripojenog Krima.

Rusija

dronovi

