Odbijen ukrajinski napad u Rostovskoj oblasti, ukupno oboreno 99 dronova iznad Rusije

Izvor:
Tanjug
17.01.2026
07:54
Komentari:0
Ruske snage odbile su ukrajinski vazdušni napad u Šolohovskom i Kašarskom okrugu regiona, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.
- Nema izvještaja o žrtvama ili šteti na terenu - napisao je Sljusar na Telegramu, prenosi Interfaks.
Zdravlje
Koje je najgore doba dana za ispijanje kafe?
Ruska vojska je tokom noći neutralisala 99 ukrajinskih dronova, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
Prema podacima ministarstva, 47 bespilotnih letjelica je uništeno iznad Crnog mora, a jedna iznad Azovskog mora.
Svijet
Prevarantu iz BiH udvostručena kazna: Varao austrijske penzionere
Rusko Ministarstvo odbrane je navelo da je iznad Belgorodske oblasti oboreno 29 dronova, iznad Kurske oblasti 12, po četiri iznad Rostovske i Astrahanske oblasti i dva iznad pripojenog Krima.
Region
11 h0
Zanimljivosti
11 h0
Republika Srpska
11 h0
Svijet
11 h0
Najnovije
Najčitanije
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Trenutno na programu