Putin: Rusija može da bude lider bespilotne revolucije

Rusija treba i može da postane lider u upotrebi bespilotnih sistema, koji predstavljaju pravu revoluciju u saobraćaju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je u petak obišao eksperimentalni depo moskovskog metroa, gdje je imao prilike da vidi bespilotni tramvaj i druga vozila bez vozača, kao i robote koji se koriste za gašenje požara, čišćenje i druge poslove.

"Ovo je impresivno: i smjelost i raznolikost prijedloga dizajnera, i kako tehnologije koje su stvorili radikalno mijenjaju život oko nas i stvaraju pravu ekonomiju autonomnih sistema", izjavio je ruski predsjednik koje je u jednom trenutku sjeo i na mesto predviđeno za vozača.

Na sastanku sa visokim državnim funkcionerima posle izložbe, Putin je pozvao, kako vladu tako i guvernere ruskih oblasti, da učestvuju u "revoluciji" koju autonomna tehnologija predstavlja ne samo u saobraćaju, već i u privredi uopšte.

"Jasno je da imamo naučni, ljudski i industrijski potencijal da postanemo jedan od globalnih lidera u razvoju, proizvodnji i, naravno, širokoj implementaciji autonomnih sistema", dodao je Putin.

Rusija je postigla mnogo toga, ali još ima aspekata bespilotne tehnologije u kojima zaostaje, kao na primjer taksiji bez vozača, napomenuo je predsjednik.

Po Putinu, uvođenje bespilotnih vozila u svakodnevni život nije prolazni trend već neophodnost, jer bi se time oslobodila radna snaga za produktivnije poslove i stvaralaštvo.

Ruski predsjednik je pozvao da se upotreba autonomnih sistema udesetostruči, da se uklone prepreke za njihovu integraciju u privredu, a da se u međuvremenu postojeći propisi primenjuju bez straha.

Putin je ukazao na Moskvu kao nesumnjivog lidera u primeni dronova, čija bi iskustva trebalo da primene i drugi regioni Rusije. U prijestonici od prošle godine već saobraća tramvaj bez vozača, dok će prvi bespilotni vozovi Metroa početi sa radom do kraja 2026.

U Moskvi takođe saobraćaju "Jandeksovi" roboti-dostavljači, koji se masovno proizvode od 2024. a dosad su već obavili preko 850.000 isporuka.

Razvoj nacionalne industrije bespilotnog transporta je deo strategije suvereniteta, naglasio je Putin. Programe, algoritme i modele veštačke inteligencije za upravljanje autonomnim sistemima treba da pišu domaći programeri. Potrebno je da se obrazovni sistem prilagodi za obuku tih kadrova, dodao je predsjednik Rusije, prenosi RT Balkan.

Putin je predložio da se u tu svrhu koriste pozamašna iskustva pilota borbenih dronova iz zone Specijalne vojne operacije, što bi im pružilo priliku da se poslije integrišu u civilni život.