Danski komandant pozvao SAD na vojne vježbe

Komandant danske Združene arktičke komande Soren Andersen izjavio je da je pozvao SAD da se pridruže vojnim vježbama na Grenlandu.

Andersen je rekao da čeka odgovor SAD.

On je dodao da nigdje u blizini Grenlanda nisu uočeni ni ruski, niti kineski brodovi.

Danski vojni komandant je izjavio da ne može da zamisli da jedna članica NATO saveza napadne drugu.