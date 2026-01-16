Logo
Large banner

Evo kako prepoznati da li vas partner vara: Obratite pažnju na ove promjene u ponašanju

Izvor:

Agencije

16.01.2026

19:21

Komentari:

0
Ево како препознати да ли вас партнер вара: Обратите пажњу на ове промјене у понашању
Foto: Ron Lach/Pexels

Sumnja da vas partner vara rijetko se pojavi bez razloga. Najčešće se uvuče tiho, kroz sitne promjene koje na prvu ne znamo objasniti, ali ih itekako osjećamo. Upravo ti skriveni znakovi često govore više od otvorenih dokaza.

Jedan od prvih alarma je promjena u komunikaciji. Partner koji je prije bio otvoren, pričljiv i zainteresovan za vaš dan može postati povučen, odsutan ili, suprotno tome, neuobičajeno nervozan.

Саво Минић, додјела станова

Republika Srpska

Porodicama poginulih boraca uručeni ključevi stanova u Banjaluci

Razgovori postaju kraći, površniji, a pitanja o njegovom ili njenom vremenu nailaze na odbrambene reakcije ili nejasne odgovore. Često se stiče dojam kao da ste iznenada postali gost u vlastitoj vezi.

Posebno upada u oči način korištenja mobitela i društvenih mreža. Ako partner odjednom skriva ekran, mijenja lozinke, nosi telefon i u kupatilo ili reaguje pretjerano kad mu se približite dok tipka poruke, to može biti znak da čuva tajnu. Nije problem u samom telefonu, već u nagloj promjeni ponašanja koja nema razumno objašnjenje.

Emocionalna distanca još je jedan čest pokazatelj. Nedostatak nježnosti, izbjegavanje dodira, rijetki zagrljaji ili potpuni izostanak intimnosti često se opravdavaju umorom ili stresom, ali ako takvo stanje traje, vrijedi se zapitati što se zaista događa. Ponekad se javlja i suprotan ekstrem: iznenadni talas pažnje, poklona i komplimenata koji djeluju pomalo neiskreno, kao da dolaze iz osjećaja krivice.

ILU-NOVČANIK-230925

Ekonomija

Svaki četvrti Francuz u minusu prije polovine mjeseca

Promjene u rutini takođe mogu biti znak. Neočekivani prekovremeni sati, česta službena putovanja ili novi hobiji koji vas ne uključuju mogu stvoriti prostor za dvostruki život. Ako se uz to javljaju nedosljednosti u pričama ili partner zaboravlja nešto što je ranije rekao, sumnja se prirodno pojačava.

Važno je naglasiti da nijedan od ovih znakova sam po sebi nije dokaz prevare. Ljudi prolaze kroz stres, krize i faze povlačenja. No kada se više ovakvih promjena dogodi istovremeno i traje duže vrijeme, vaša intuicija možda pokušava nešto reći. Umjesto brzih optužbi, najzdraviji korak je otvoren razgovor.

Podijeli:

Tagovi:

prevara

partneri

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Социјални партнери дају подршку новој Влади Републике Српске

Republika Srpska

Socijalni partneri daju podršku novoj Vladi Republike Srpske

1 h

0
Драма на аутопуту: Запалио се аутобус

Srbija

Drama na autoputu: Zapalio se autobus

1 h

0
Коалициони партнери подржали Минића

Republika Srpska

Koalicioni partneri podržali Minića

1 h

1
Мајка и дијете се изгубили на планини, хитно реаговали из ГСС-а

Srbija

Majka i dijete se izgubili na planini, hitno reagovali iz GSS-a

1 h

0

Više iz rubrike

Далибора жена варала с вјенчаним кумом, сазнао и да син није његов! Услиједио је преокрет

Ljubav i seks

Dalibora žena varala s vjenčanim kumom, saznao i da sin nije njegov! Uslijedio je preokret

9 h

0
Нестала страст у вези: Ево шта то заиста значи

Ljubav i seks

Nestala strast u vezi: Evo šta to zaista znači

22 h

0
Пет хороскопских знакова којима ове године долази љубав

Ljubav i seks

Pet horoskopskih znakova kojima ove godine dolazi ljubav

1 d

0
Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

Ljubav i seks

Zašto je baš januar ''mjesec razvoda''?

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Neobičan trik za prženje: Ulje neće prskati, a šporet ostaje čist

20

51

Ovo su najpouzdaniji polovnjaci koje možete naći

20

45

Drugi čovek: Misterija iza kamera

20

40

Težak sudar na zaobilaznici: Dijelovi automobila rasuti po putu

20

34

Jokić pao na drugo mjesto: Kanađanin koristi pauzu najboljeg

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner