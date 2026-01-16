Logo
Large banner

Socijalni partneri daju podršku novoj Vladi Republike Srpske

Izvor:

ATV

16.01.2026

19:08

Komentari:

0
Социјални партнери дају подршку новој Влади Републике Српске
Foto: ATV

Nova Vlada ostaće privržena realizaciji svih ciljeva usmjerenih ka daljem ekonomskom i privrednom jačanju, poruka je premijera nakon sastanka sa socijalnim partnerima. Vlada će kaže, još agilnije nastaviti aktivnosti na unapređenju materijalnog položaja svih kategorija građana i podsticanju privrednog rasta u Republici Srpskoj.

"Želim da napomenem da sam veoma zadovoljan i da se zahvalim svim socijalnim partnerima, s kojima sam danas imao priliku da razgovaram, na podršci i apsolutnom razumijevanju, situacije i političkog manevra i ovakvih jasnih, zrelih i decidnih odluka", kazao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Dajemo punu podršku za buduću Vladu, poruka je poslovne zajednice. Zadaci i obaveze i prethodnog ekspozea, poručuju ostaju i u narednom periodu.

"Ono što smo mi unija poslodavaca imali da kažemo da smo podržali ekspoze i u prošlom sazivu i da ćemo podržati isto to jer smatramo da ti zadaci i obaveze ostaju i u narednom periodu", istakao je potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Dejan Mijić.

Predstavnici boraca i radnika poručuju da će nastaviti dobru saradnju sa novom Vladom. Sindikatima je fokus na povećanju plata i suzbijanju rasta cijena.

"Savez očekuje poboljšanje životnog standarda radnika u Republici Srpskoj, da sačuvamo radnike i da se radi na povećanju plata u narednom periodu, kao i stvaranje boljih uslova rada. Pored toga, očekujemo suzbijanje enormnog rasta cijena posebno životnih namirnica i rad na brojnim drugim zakonskim propisima u cilju poboljšanja prava i interesa radnika", naveo je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

"BORS broji 100 000 onih koji su starali Republiku Srpsku i uvijek će biti na strani interesa rs od početka krize u zadnjih godinu dana. BORS je ukazivala na probleme i davala doprinos da se ti problemi riješe tako ćemo i sad uraditi", dodao je predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Sastanku u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvovali su predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, poslodavaca, Srba u FBiH sa većinskim srpskim stanovništvom, univerziteta, udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, penzionera.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

socijalni partneri

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

Republika Srpska

Za plivanje za Časni krst u Savi prijaviljeno oko 50 takmičara

2 h

0
Цвијановић: Политичка стабилност остаје приоритет Републике Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Politička stabilnost ostaje prioritet Republike Srpske

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Podržavamo sastav nove Vlade Republike Srpske

4 h

6
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sutra saopštavam imena budućih ministara

4 h

13

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Neobičan trik za prženje: Ulje neće prskati, a šporet ostaje čist

20

51

Ovo su najpouzdaniji polovnjaci koje možete naći

20

45

Drugi čovek: Misterija iza kamera

20

40

Težak sudar na zaobilaznici: Dijelovi automobila rasuti po putu

20

34

Jokić pao na drugo mjesto: Kanađanin koristi pauzu najboljeg

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner