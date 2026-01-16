Socijalni partneri daju podršku novoj Vladi Republike Srpske

Nova Vlada ostaće privržena realizaciji svih ciljeva usmjerenih ka daljem ekonomskom i privrednom jačanju, poruka je premijera nakon sastanka sa socijalnim partnerima. Vlada će kaže, još agilnije nastaviti aktivnosti na unapređenju materijalnog položaja svih kategorija građana i podsticanju privrednog rasta u Republici Srpskoj.

"Želim da napomenem da sam veoma zadovoljan i da se zahvalim svim socijalnim partnerima, s kojima sam danas imao priliku da razgovaram, na podršci i apsolutnom razumijevanju, situacije i političkog manevra i ovakvih jasnih, zrelih i decidnih odluka", kazao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Dajemo punu podršku za buduću Vladu, poruka je poslovne zajednice. Zadaci i obaveze i prethodnog ekspozea, poručuju ostaju i u narednom periodu.

"Ono što smo mi unija poslodavaca imali da kažemo da smo podržali ekspoze i u prošlom sazivu i da ćemo podržati isto to jer smatramo da ti zadaci i obaveze ostaju i u narednom periodu", istakao je potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Dejan Mijić.

Predstavnici boraca i radnika poručuju da će nastaviti dobru saradnju sa novom Vladom. Sindikatima je fokus na povećanju plata i suzbijanju rasta cijena.

"Savez očekuje poboljšanje životnog standarda radnika u Republici Srpskoj, da sačuvamo radnike i da se radi na povećanju plata u narednom periodu, kao i stvaranje boljih uslova rada. Pored toga, očekujemo suzbijanje enormnog rasta cijena posebno životnih namirnica i rad na brojnim drugim zakonskim propisima u cilju poboljšanja prava i interesa radnika", naveo je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

"BORS broji 100 000 onih koji su starali Republiku Srpsku i uvijek će biti na strani interesa rs od početka krize u zadnjih godinu dana. BORS je ukazivala na probleme i davala doprinos da se ti problemi riješe tako ćemo i sad uraditi", dodao je predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Sastanku u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvovali su predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske, poslodavaca, Srba u FBiH sa većinskim srpskim stanovništvom, univerziteta, udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, penzionera.