Cvijanović: Politička stabilnost ostaje prioritet Republike Srpske

ATV

16.01.2026

17:22

Цвијановић: Политичка стабилност остаје приоритет Републике Српске
Srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović prisustvovala je danas sa delegacijom SNSD-a na sastanku sa premijerom Savom Minićem povodom sastava nove Vlade Republike Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da politička stabilnost Republike Srpske ostaje prioritet.

"Politička stabilnost i očuvanje pozicije Republike Srpske, te snažan ekonomski i infrastrukturni razvoj ostaju prioriteti i buduće Vlade na čelu sa Savom Minićem", naglasila je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

