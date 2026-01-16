Cvijanović: Politička stabilnost ostaje prioritet Republike Srpske

Izvor:
ATV
16.01.2026
17:22
Srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović prisustvovala je danas sa delegacijom SNSD-a na sastanku sa premijerom Savom Minićem povodom sastava nove Vlade Republike Srpske.
Cvijanovićeva je istakla da politička stabilnost Republike Srpske ostaje prioritet.
"Politička stabilnost i očuvanje pozicije Republike Srpske, te snažan ekonomski i infrastrukturni razvoj ostaju prioriteti i buduće Vlade na čelu sa Savom Minićem", naglasila je Cvijanovićeva.
