Podrška najosjetljivijim kategorijama: Više novca za dnevne centre

Izvor:

ATV

26.02.2026

19:50

Komentari:

0
Дневни центри, састанак
Foto: ATV

Povećanje koje iznosi od 30 do 40 odsto znatno će unaprijediti rad dnevnih centara koji pružaju podršku najosjetljivijim kategorijama.

"Odlukom skupštine dobili smo uvećana sredstva i tako da će sva udruženja sada moći da zadovolje osnovne stvari a to su kadrovi, to je tamo neka užinica za korisnike kao i sve druge radne aktivnosti", rekao je direktor Centra za socijalni rad Irena Joldžić.

Korisnici centara ne kriju koliko će im uvećanje budžeta koristiti u narednom periodu.

"Ovo nam je vrlo značajno ovu godinu ćemo moći izgurati do kraja što se tiče finansija. Vrlo smo zahvalni centru za socijalni rad i Gradu Banjaluka koji je uvećao budžet i omogućio da naš dnevni centar funkcioniše", rekla je direktor Centra "Moja luka" Gordana Adamović Đurđević.

Dokaz da humanost ujedini sve je i jednoglasna odluka odbornika o povećanju budžeta.

"Sigurno je da svi odbornici imaju želju da se unaprijedi kvalitet usluga i svi posebno kao roditelji želimo da i kvalitetnije školovanje i zdravo starenje", navodi odbornik u Skupštini grada Snježana Kutlešić Stević.

Iz centra poručuju da je ovo značajan korak u unaprjeđenju socijalne zaštite koji je bio neophodan da bi pomoć stigla do svih kojima je potrebna.

