Nova era zdravstva na jugu Srpske: Trebinjska bolnica otvara vrata pacijentima

Zato, već od sutra, medicinari pakuju kofere, i iz starog sele se u novi objekat, kako bi sve bilo spremno za prijem prvih pacijenata.

Mislilo se na svaki detalj, uvjeravaju iz Bolnice. Kažu da tokom preseljenja neće biti prekida u radu i hitni slučajevi biće adekvatno zbrinuti.

"Pacijenti koji zakazane preglede, koji nisu hitni dolaze na polikliniku, javljaju se na prvi sprat, sa svojom uputnicom, javljaju će sestrama na pult i one ih upućuju dalje šta treba da rade. Pacijenti koji su hitni, koji imaju bolničku uputnicu i zahtijevaju hospitalizaciju javljaju se na Urgentni blok", objasnila je pomoćnik direktora za medicinska pitanja Tatjana Mrđa.

Svi ostali pacijenti, treba da se jave na odjeljenja na koja su upućeni. Sada je najzahtjevniji dio posla na medicinskim sestrama i ljekarima, da pacijente koji već borave u starom objektu bezbjedno i adekvatno premjeste u novi. Kažu da su se dobro organizovali.

"Mi smo napravili nekolika tima ko će pratiti transport u ambulantnom autu i tim ih dočekuje u novom Bolnici. Sve smo odredili svaku sestru i svakog ljekara, koji tip pratnje treba, za kod pacijenta", rekla je glavna medicinska sestra Duška Zečević.

Urgentni blok, Poliklinika, 20 ambulanti, vrhunska oprema, moderne operacione sale, 223 kreveta, to su karakteristike ovoga velelepnog zdanja. Mladi ljekari na specijalizacijama, medicinske sestre na edukacijama. Plan je da ovdje radi preko 100 doktora i oko 220 medicinskih sestara i tehničara.

"Ostalo nam je još edukacija jednog dijela dijagnostike. To će biti završeno u prvoj polovini marta. Svi ljekari su već raspoređeni, ovaj dio gdje se nalazimo je Poliklinika, tačno se zna koja je čija ambulanta", istakao je direktor bolnice „Sveti arhiđakon Stefan, 9.januar“ Nedeljko Lambeta.

Da sve još jednom prekontrolišu i daju ključ u ruke, stigli su i iz resornog Ministarstva. Poveli su sa sobom i iskusne medicinske radnike iz UKC Banjaluka i Instituta za fizikalnu medicinu „Miroslav Zotović“. Dali su im savjete za što bolju organizaciju rada.

"Danas smo, komisija koju je formirao ministar zdravlja i socijalne zaštite došli da još jednom obiđemo cijeli prostor i da izdamo rešenje za početak rada zdravstvene ustanove", kazao je pomoćnik ministra za zdravstvenu zaštitu Milan Latinović.

Sa ovim bolje usluge imaće i trebinjski Dom zdravlja. Bolnica im ostavlja kompletnu laboratorija za nalaze. Zato se i danas čulo, da sa konačnim početkom rada nove Bolnice počinje i nova era zdravstva na jugu Srpske.