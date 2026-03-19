Doživotna kazna ponovo na stolu: počinje novo suđenje Aldini Lakota u Novom Pazaru

U Novom Pazaru 23. marta počinje ponovljeno suđenje Aldini Lakota, ranije osuđenoj na doživotni zatvor. Apelacioni sud ukinuo presudu i naložio novi postupak.

U Višem sudu u Novom Pazaru za 23. mart zakazan je početak ponovljenog suđenja Aldini Lakota, koja je prvostepenom presudom bila osuđena na kaznu doživotnog zatvora zbog svirepog ubistva svekrve.

Glavni pretres zakazan je za ponedjeljak, kada bi Lakota trebalo da iznese svoju odbranu, potvrđeno je u tom sudu.

Postupak se ponavlja nakon što je Apelacioni sud u Kragujevcu usvojio žalbu odbrane, ukinuo prvostepenu presudu i naložio Višem sudu u Novom Pazaru da ponovi suđenje.

Lakota je prva žena u Srbiji kojoj je prvostepenom presudom izrečena kazna doživotnog zatvora od ponovnog uvođenja te sankcije 2019. godine.

Prema optužnici, tereti se za teško ubistvo na svirep i podmukao način, odnosno da je 28. maja 2024. godine svekrvu izbola na smrt.