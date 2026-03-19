Logo
Large banner

Doživotna kazna ponovo na stolu: počinje novo suđenje Aldini Lakota u Novom Pazaru

Izvor:

Tanjug

19.03.2026

15:52

Komentari:

0
Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

U Novom Pazaru 23. marta počinje ponovljeno suđenje Aldini Lakota, ranije osuđenoj na doživotni zatvor. Apelacioni sud ukinuo presudu i naložio novi postupak.

U Višem sudu u Novom Pazaru za 23. mart zakazan je početak ponovljenog suđenja Aldini Lakota, koja je prvostepenom presudom bila osuđena na kaznu doživotnog zatvora zbog svirepog ubistva svekrve.

Glavni pretres zakazan je za ponedjeljak, kada bi Lakota trebalo da iznese svoju odbranu, potvrđeno je u tom sudu.

Postupak se ponavlja nakon što je Apelacioni sud u Kragujevcu usvojio žalbu odbrane, ukinuo prvostepenu presudu i naložio Višem sudu u Novom Pazaru da ponovi suđenje.

Lakota je prva žena u Srbiji kojoj je prvostepenom presudom izrečena kazna doživotnog zatvora od ponovnog uvođenja te sankcije 2019. godine.

Prema optužnici, tereti se za teško ubistvo na svirep i podmukao način, odnosno da je 28. maja 2024. godine svekrvu izbola na smrt.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Pazar

Suđenje

ponovljeno suđenje

doživotni zatvor

Ubistvo

krivično djelo

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Srbija

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

39

Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom, za razliku od NATO

18

34

Dragana Mirković obara sve rekorde na američkoj turneji

18

28

Fico jasan: Zajam za Ukrajinu ostaće blokiran!

18

15

Javno poniženje: Turbulentan brak Danijele i Muhameda iz "Vjeridbe od 90 dana" završio skandalom

18

12

Ekskluzivne fotografije: Ovako izgleda srpska supersonična raketa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner