Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić

Viši sud u Zaječaru produžio je za još 30 dana pritvor D. D. i S. J., osumnjičenima da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić.

Pritvor im je produžen za još 30 dana rješenjem od 9. marta, rečeno je za Tan‌jug u tom sudu.

Optužnica protiv S. J, D. D. i njegovog oca R. D. je predata Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje.

Iz tog suda je ranije za Tan‌jug navedeno da su stigla tri odgovora na optužnicu, kao i da sud sada treba da donese odluku o optužnici.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, D. D. i S. J. su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je R. D. optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud D. D. i S. J. osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su D. D. i S. J. 26. marta u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

R. D. se sumnjiči da je sinu D. D. pomogao da premjesti tijelo djevojčice.

Rođeni brat D. D, D. D preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.