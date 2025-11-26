Detalji horora u Grčkoj: Ubila svekrvu dok je izgovarala "Oče naš"

Grčke vlasti su u posjedu snimka od 35 minuta koji je zabilježio posljednje riječi 75-godišnje žene, koju je ubila njena snaja (45) na ostrvu Samalina.

Prema saznanjima Protothema, u snimku se čuje kako snaja prijeti, dok je svekrva moli da prestane da je udara u glavu. Iz dijaloga može se zaključiti da žrtva nije znala da iza napada stoji njena snaja, jer govori pretpostavljajući da je osoba koja je udara muškarac. Na kraju, čuje se kako nesrećna žena izgovara "Oče naš".

Kako je do sada pokazala istraga, zavisnost od kockanja, bezbjednosne kamere i tragovi krvi pronađeni u automobilu osumnjičene su dokazi koji su je otkrili.

Istražioci su od samog početka sumnjali na snaju žrtve, zbog njenog profila (znali su da je imala tendenciju da se kocka) i zbog kamera u području koje su je snimile kako dolaze i odlazi iz svekrvine kuće.

Na kraju je uhapšena i priznala je zločin. Rekla je da je u svekrvinu kuću provalila da bi uzela novac, tačnije 1.100 evra, ali situacija je eskalirala kada je, kako je rekla, pomislila da ju je svekrva prepoznala.

Republika Srpska Egić: Defile u Srebrenici je provokacija po direktivi iz Sarajeva

Da podsjetimo, snaja je rekla da je svekrva ranije dala svom sinu (njenom mužu) 10.000 evra da joj čuva. Međutim, novac je nestao. Neko ga je uzeo (nije još utvrđeno ko), zbog čega se on osjećao loše i odlučio da ga sakupi i vrati joj. Skupio je 8.000 evra i dao je svojoj majci, uz obećanje da će joj vratiti i preostale 2.000 evra, koje joj duguje.

Na kraju je uspio da skupi još 1.100 evra i spremao se da ih da majci. Međutim, jedne noći, njegova žena, koja je navodno zavisna od kockanja, uzela te pare, kockala se i izgubila ih. Kako je suprug ne bi uhvatio, odlučila je da krišom uđe u kuću svoje svekrve, uzme 1.100 evra i vrati ih na mjesto gde ih je njen suprug ostavio.

I to je i uradila. Pošto je imala pristup sigurnosnim kamerama, promijenila je njihov smer kako je ne bi snimile, stavila masku i rukavice, uzela čekić i krenula ka kući. Slomila je staklo na prozoru, upala u kuću i počela da prijeti svekrvi tražeći od nje novac.

Svekrva je pružila otpor i onda je snaja uzela flašu i, vjerujući da ju je žrtva prepoznala, udarila je u glavu. Tada je, u stanju šoka, kako je rekla, uzela nož i ubila je.

Nakon zločina vratila se kući, oprala je odjeću i bacila je u smeće.

Sve se dešavalo u petak, 31. oktobra oko podneva. Istraga je išla u svim pravcima, istražioci su pratili trag koji ih je vodio do snaje, koja je na kraju i priznala zločin, piše Telegraf.