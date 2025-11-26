Logo
Kojić: Provokacije u Srebrenici s ciljem podizanja tenzija

SRNA

26.11.2025

Којић: Провокације у Сребреници с циљем подизања тензија

Predsjednik srebreničke Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić izjavio je Srni da je "šenlučenje po Srebrenici" povodom 25. novembra, takozvanog dana državnosti BiH, još jedna u nizu provokacija i podizanja tenzija.

On je rekao da su muslimani iz Srebrenice, predvođeni predsjednikom Skupštine Almirom Dudićem i zamjenikom načelnika opštine Hamdijom Fejzićem, na vrlo perfidan način ogrnuli djecu raznim zastavama koje provociraju i vrijeđaju srpski narod, jer znaju da na djecu niko neće reagovati.

Kojić je naveo da je u proslavi nekakvog dana državnosti viđena čak i zastava Palestine, što jasno pokazuje da srebreničkim i bratunačkim muslimanima nije cilj proslava nečega, pa makar i nepostojećeg, nego isključivo provociranje i šenlučenje.

„Ako su u prvim redovima viđeni ratni kadrovi i razni "psi rata" koji su javno govorili da su bili pripadnici odreda `El Mudžahid` i da su bili spremni zaklati sve što nosi srpsko ime, pa makar to bilo i dijete od dva kilograma, tim činom nam je poslata poruka da su oni i pored svega slobodni, iako su javno govorili o svom ratnom putu i razmišljanju“, istakao je Kojić.

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Saradnja Srpske i Mađarske prerasta u strateško partnerstvo

On je ukazao da većina radnika Opštinske uprave Srebrenica nije radila juče jer su tražili rješenje o korištenju prava na odsustvo za vjerske praznike kako bi proslavljali nešto što u Republici Srpskoj nije praznik.

„Zamislite da ona šačica Srba koja živi u Federaciji BiH krene da defiluje ulicama Sarajeva, Tuzle ili Zenice sa srpskim zastavama ili ratnim zastavama. Ti ljudi bi, odgovorno tvrdim, bili prebijani na smrt, a samo srećnici bi bili uhapšeni i procesuirani jer su Srbi u Federaciji građani, ne drugog, nego petog reda, dok muslimani ovdje uživaju sva prava i čak prelaze granice dobrog ukusa i za sve to ne bivaju kažnjeni“, istakao je Kojić.

Kojić je pozvao institucije Republike Srpske da u budućnosti spriječe ovakve skupove, a od opštinskih vlasti i odbornika skupštinske većine da sazovu Skupštinu i smijene sve one koji obavljaju funkcije u opštini Srebrenica, a nisu bili na poslu.

Srebrenički Bošnjaci, predvođeni sunarodnicima iz opštinske vlasti i ustanova danas su prodefilovali kroz centar Srebrenice, pri čemu su osim zastavica BiH, viđene i ratne zastave takovane Armije BiH. Pojedine djevojčice bile su tokom defilea provokativno ogrnute ratnim zastavama takozvane Armije BiH pod kojim su u posljednjem ratu činjeni zločini nad Srbima.

Branimir Kojić

Srebrenica

