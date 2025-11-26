Počela posebna sjednica NSRS

U Banjaluci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na čijem je usvojenom dnevnom redu razmatranje Prijedloga drugog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske ranije je utvrdila drugi rebalans budžeta, prema kojem budžetski okvir iznosi 6,75 milijardi KM i za 260 miliona KM je veći od prvog rebalansa /6,49 milijardi KM/.

Na dnevnom redu su i Prijedlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Srpske za ovu godinu, koji će biti razmatran po hitnom postupku, kao i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za ovu godinu.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da će se o navedenim tačkama dnevnog reda 28. posebne sjednice voditi objedinjena skupštinska rasprava.