Karan na svečanoj dodjeli počasnog doktorata Sijartu

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće sutra u Banjaluci svečanosti povodom uručenja počasnog doktorata Univerziteta u Banjaluci ministru inostranih poslova i trgovine Mađarske Peteru Sijartu.

Svečanost će biti upriličena u 10 časova u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Univerzitet u Banjaluci dod‌jeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima. Do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja.