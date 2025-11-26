Karan na svečanoj dodjeli počasnog doktorata Sijartu

Izvor:
Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće sutra u Banjaluci svečanosti povodom uručenja počasnog doktorata Univerziteta u Banjaluci ministru inostranih poslova i trgovine Mađarske Peteru Sijartu.
Svečanost će biti upriličena u 10 časova u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima. Do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja.
