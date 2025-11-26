Logo
Karan na svečanoj dodjeli počasnog doktorata Sijartu

Izvor:

SRNA

26.11.2025

08:58

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće sutra u Banjaluci svečanosti povodom uručenja počasnog doktorata Univerziteta u Banjaluci ministru inostranih poslova i trgovine Mađarske Peteru Sijartu.

Svečanost će biti upriličena u 10 časova u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Милорад Додик и Виктор Орбан

Republika Srpska

Delegacija Srpske sa premijerom Orbanom u Budimpešti

Univerzitet u Banjaluci dod‌jeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima. Do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja.

Tagovi:

Peter Sijarto

Siniša Karan

Komentari (0)
14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

