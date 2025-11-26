Logo
Dodik u posjeti Budimpešti, danas sa Orbanom

26.11.2025

07:10

Додик у посјети Будимпешти, данас са Орбаном

Lider SNSD-a Milorad Dodik boravi u dvodnevnoj posjeti Budimpešti.

Dodik će danas razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Uoči puta, Dodik je poručio da Republika Srpska i Mađarska razvijaju sve intenzivnije i sadržajnije odnose.

Najavio je i da će sutra Banjaluku posjetiti šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, koji je nedavno proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci.

Milorad Dodik

Viktor Orban

