Dodik u posjeti Budimpešti, danas sa Orbanom

Lider SNSD-a Milorad Dodik boravi u dvodnevnoj posjeti Budimpešti.
Dodik će danas razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
Uoči puta, Dodik je poručio da Republika Srpska i Mađarska razvijaju sve intenzivnije i sadržajnije odnose.
Najavio je i da će sutra Banjaluku posjetiti šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, koji je nedavno proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci.
