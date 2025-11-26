Dodik u posjeti Budimpešti, danas sa Orbanom

Dodik će danas razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Banja Luka Pismo D‌jedu Mrazu iz Banjaluke koje će promijeniti praznike za 350 mališana

Uoči puta, Dodik je poručio da Republika Srpska i Mađarska razvijaju sve intenzivnije i sadržajnije odnose.

Najavio je i da će sutra Banjaluku posjetiti šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, koji je nedavno proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci.