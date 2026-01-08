De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

08.01.2026
17:04
Komentari:0
Kevin de Brujne, ljetos je došao u Napoli, ali bi već tokom januara mogao da završi epizodu u redovima aktuelnog šampiona Italije.
Kako prenose mediji sa Apenina, klubovi iz Saudijske Arabije već duže vrijeme prate situaciju oko 34-godišnjeg fudbalera, a u Napoliju su spremni da saslušaju sve ponude koje bi mogle da stignu iz Saudijske Pro lige.
De Brujne je u oktobru podvrgnut operativnom zahvatu i njegov povratak na teren ne očekuje se prije marta 2026. godine.
Fokus iskusnog veziste trenutno je na potpunom oporavku kako bi spremno dočekao Mundijal, koje se ovog ljeta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a sporiji ritam takmičenja u odnosu na Seriju A mogao bi mu dodatno ići u prilog.
Nekadašnji lider Mančester sitija stigao je u Napoli kao slobodan igrač u junu prošle godine.
Prije povrede je u 11 nastupa u svim takmičenjima postigao četiri gola i upisao dvije asistencije, ostavivši solidan utisak prije nego što ga je teška povreda butine udaljila sa terena.
Tokom bogate karijere De Brujne je nosio dresove Genka, Čelsija, Verdera i Volfsburga, dok je za reprezentaciju Belgije odigrao 115 utakmica i postigao 36 golova.
Podsjećanja radi, Belgijanci će na predstojećem Mundijalu nastupati u Grupi G, zajedno sa selekcijama Egipta, Irana i Novog Zelanda.
Najnovije
Najčitanije
17
27
17
24
17
21
17
04
17
04
Trenutno na programu