De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

08.01.2026

17:04

Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Alessandro Garofalo

Kevin de Brujne, ljetos je došao u Napoli, ali bi već tokom januara mogao da završi epizodu u redovima aktuelnog šampiona Italije.

Kako prenose mediji sa Apenina, klubovi iz Saudijske Arabije već duže vrijeme prate situaciju oko 34-godišnjeg fudbalera, a u Napoliju su spremni da saslušaju sve ponude koje bi mogle da stignu iz Saudijske Pro lige.

De Brujne je u oktobru podvrgnut operativnom zahvatu i njegov povratak na teren ne očekuje se prije marta 2026. godine.

Fokus iskusnog veziste trenutno je na potpunom oporavku kako bi spremno dočekao Mundijal, koje se ovog ljeta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a sporiji ritam takmičenja u odnosu na Seriju A mogao bi mu dodatno ići u prilog.

Nekadašnji lider Mančester sitija stigao je u Napoli kao slobodan igrač u junu prošle godine.

Prije povrede je u 11 nastupa u svim takmičenjima postigao četiri gola i upisao dvije asistencije, ostavivši solidan utisak prije nego što ga je teška povreda butine udaljila sa terena.

Tokom bogate karijere De Brujne je nosio dresove Genka, Čelsija, Verdera i Volfsburga, dok je za reprezentaciju Belgije odigrao 115 utakmica i postigao 36 golova.

Podsjećanja radi, Belgijanci će na predstojećem Mundijalu nastupati u Grupi G, zajedno sa selekcijama Egipta, Irana i Novog Zelanda.

Kevin De Brujne

fudbal

Napoli

