Logo
Large banner

Preminuo Milorad Kosanović

Izvor:

B92

04.01.2026

12:15

Komentari:

0
Преминуо Милорад Косановић
Foto: Pixabay

Srpski fudbalski trener Milorad Kosanović preminuo je u 75. godini.

Kosanović je preminuo nakon kraće bolesti – i to baš na 75. rođendan. Rođen je 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima, a počeo da igra fudbal u Borovu. Preselio se 1971. u Švedsku i sa Malmeom osvojio tri trofeja.

Nastupao je još za zrenjaninski Proleter, Vojvodinu i Novi Sad, gd‌je je završio karijeru 1983. godine.

Trenersku karijeru je počeo u Vojvodini, koju je vodio od 1992. do 1995. U dva mandata, od 1997. do 1998. i tokom 2007. predvodio je Crvenu zvezdu, prenosi b92.

Запалио се аутомобил-Бањалука-04012026

Hronika

Gorio automobil na parkingu u Banjaluci

Kosanović je, između ostalih, trenirao Vojvodinu, Borac, Crvenu zvezdu, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).

Podijeli:

Tagovi:

fudbalski trener

preminuo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Туга на почетку године: Преминуо чувени Србин Борко Крунић

Fudbal

Tuga na početku godine: Preminuo čuveni Srbin Borko Krunić

20 h

0
Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

Fudbal

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

1 d

0
Љајић говорио о тренутној ситуацији у клубу: "Данас дајем оставку ако се то деси"

Fudbal

Ljajić govorio o trenutnoj situaciji u klubu: "Danas dajem ostavku ako se to desi"

1 d

0
Дани Алвес се вратио фудбалу

Fudbal

Dani Alves se vratio fudbalu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

12

15

Preminuo Milorad Kosanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner