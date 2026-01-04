Preminuo Milorad Kosanović

Izvor:
04.01.2026
Srpski fudbalski trener Milorad Kosanović preminuo je u 75. godini.
Kosanović je preminuo nakon kraće bolesti – i to baš na 75. rođendan. Rođen je 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima, a počeo da igra fudbal u Borovu. Preselio se 1971. u Švedsku i sa Malmeom osvojio tri trofeja.
Nastupao je još za zrenjaninski Proleter, Vojvodinu i Novi Sad, gdje je završio karijeru 1983. godine.
Trenersku karijeru je počeo u Vojvodini, koju je vodio od 1992. do 1995. U dva mandata, od 1997. do 1998. i tokom 2007. predvodio je Crvenu zvezdu, prenosi b92.
Kosanović je, između ostalih, trenirao Vojvodinu, Borac, Crvenu zvezdu, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).
