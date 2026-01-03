Logo
Tuga na početku godine: Preminuo čuveni Srbin Borko Krunić

Izvor:

Agencije

03.01.2026

16:40

Foto: ATV

Čuveni srpski fudbalski menadžer Borko Krunić preminuo je u Londonu u 86. godini života, ostavivši iza sebe dubok i trajan trag u svijetu fudbala.

Krunić je decenijama bio jedno od najprepoznatljivijih imena u menadžerskom poslu, posebno tokom devedesetih godina, kada je odigrao ključnu ulogu u odlascima brojnih fudbalera iz Srbije u Englesku. Zahvaljujući njegovim vezama i reputaciji, vrata engleskog fudbala otvorena su mnogim tadašnjim reprezentativcima i istaknutim igračima.

Među fudbalerima čije je karijere pratio i zastupao nalaze se Savo Milošević, Darko Kovačević, Saša Ćurčić i Dejan Stefanović, imena koja su u tom periodu obilježila i klupski i reprezentativni fudbal.

Saradnja s velikim trenerskim imenima

Pored igrača, Krunić je bio snažna podrška i nekim od najpoznatijih trenera. Posebno se ističe njegova saradnja s legendarnim Džonom Tošakom, čiju je karijeru pratio i pomagao u ključnim fazama.

Njegov prvi veliki posao u menadžerskoj karijeri datira s kraja osamdesetih godina prošlog vijeka, kada je realizovao dolazak Dragoslava Stepanovića na klupu Svonsija, što je tada bio izuzetno značajan transfer.

Poštovanje i ugled u "kolijevci fudbala"

U posljednjim godinama života, Borko Krunić se povukao iz javnosti, ali je njegovo ime ostalo sinonim za profesionalizam, pouzdanost i ugled.

Bio je izuzetno cijenjen u fudbalskim krugovima, posebno u Engleskoj, gdje je godinama gradio svoju reputaciju.

Njegov rad i doprinos ostavili su snažan pečat na generacije fudbalera i trenera, a njegovo ime ostaje upisano u istoriju modernog fudbalskog menadžmenta.

