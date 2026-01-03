Logo
Large banner

Uhvaćeni na spavanju: Evo kako je uhapšen Maduro i njegova supruga

03.01.2026

16:17

Komentari:

2
Николас Мадуро предсједник Венецуеле
Foto: Tanjug/AP/Cristian Hernandez

Američka televizija „Si-En-En“ javila je da su predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni u njihovoj spavaćoj sobi.

Pozivajući se na dva neimenovana izvora, televizija navodi da su "oni uhvaćeni na spavanju".

Prema riječima lidera vladajuće stranke zemlje, Nahuma Fernandeza, predsjednik i njegova supruga bili su u svojoj kući u vojnoj bazi kada su oteti.

Николас Мадуро

Svijet

Nikolasu Maduru prijeti jeziva kazna u Americi

On je za AP rekao da je tamo izvedena otmica predsjednika i prve dame zemlje.

Podijeli:

Tagovi:

Nikolas Maduro

Venecuela

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Има ли држављана БиХ у Венецуели?

Svijet

Ima li državljana BiH u Venecueli?

3 h

0
Пет особа умрло од грипа у старачком дому

Svijet

Pet osoba umrlo od gripa u staračkom domu

3 h

0
Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

Svijet

Heroj Srpkinja iz okoline Bijeljine: Spasavala povrijeđene u Švajcarskoj

3 h

1
Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Svijet

Nikolasu Maduru prijeti jeziva kazna u Americi

3 h

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

10

Republika Srpska - simbol slobode i otpora

18

58

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

18

57

Centralne vijesti, 03.01.2026.

18

51

Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

18

38

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner