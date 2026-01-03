Uhvaćeni na spavanju: Evo kako je uhapšen Maduro i njegova supruga

Američka televizija „Si-En-En“ javila je da su predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni u njihovoj spavaćoj sobi.

Pozivajući se na dva neimenovana izvora, televizija navodi da su "oni uhvaćeni na spavanju".

Prema riječima lidera vladajuće stranke zemlje, Nahuma Fernandeza, predsjednik i njegova supruga bili su u svojoj kući u vojnoj bazi kada su oteti.

Svijet Nikolasu Maduru prijeti jeziva kazna u Americi

On je za AP rekao da je tamo izvedena otmica predsjednika i prve dame zemlje.