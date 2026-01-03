Pet osoba umrlo od gripa u staračkom domu

Pet osoba umrlo je od posljedica gripa tipa A u jednom staračkom domu u španskom gradu Sevilji, prenijeli su danas mediji u toj zemlji.

Kako se navodi, preminulo je četvoro korisnika, kao i jedna medicinska sestra.

Špansko ministarstvo zdravlja je potvrdilo da je 10 osoba iz doma zaraženo virusom gripa tipa A, a njih pet je bilo hospitalizovano u bolnici La Santa Karidad, gdje su i umrli, prenijela je agencija Efe.

Služba za javno zdravlje aktivirala je mjere kako bi se spriječilo širenje epidemije gripa, tako da su otkazane sve posjete staračkom domu u Sevilji.