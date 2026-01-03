SAD optužile Madura i ženu za narkoterorizam

Sjedinjene Države optužile su predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu ženu za "narkoterorizam", saopštila je Pem Bondi, američki državni tužilac.

Maduro je optužen za „zavjeru“ radi uvoza kokaina i posedovanja oružja.

Oni će se uskoro pojaviti pred sudom.

Svijet Tramp: Američka operacija u Venecueli briljantna

Podsetimo, Sjedinjene Države izvele su udare na više ciljeva u Karakasu a Maduro i njegova žena su uhvaćeni i odvedeni iz zemlje, prenosi Sputnjik.