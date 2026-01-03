Logo
Prva fotografija zarobljenog Nikolasa Madura

Izvor:

Agencije

03.01.2026

13:10

Прва фотографија заробљеног Николаса Мадура
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Američke snage objavile su fotografiju uhapšenog Nikolasa Madura.

Reakcija je to na Karakas koji je tražio dokaz da je predsjednik Venecuele živ.

Američki udari na Venecuelu i hapšenje Nikolasa Madura predstavljaju najozbiljniju vojnu intervenciju tokom predsjedničkog mandata Donalda Trampa, ocijenio je bezbjednosni ekspert Nik Pejton Volš za Si-En-En.

Mediji u Venecueli tvrde da su potpredsjednik Venecuele i ministar odbrane bezbjedni.

Николас Мадуро

Svijet

Ko je Nikolas Maduro?

Podsjećamo, SAD su izvele uspješan udar velikog obima na Venecuelu, predsjednik Nikolas Maduro je sa svojom suprugom zarobljen i odveden iz zemlje, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp, pošto je jutros u Karakasu odjeknulo najmanje sedam eksplozija, poslije kojih su grad nadlijetali avioni u niskom letu.

Moskva Kremlj

Svijet

Oglasila se Rusija o napadu na Venecuelu

