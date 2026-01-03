Ko je Nikolas Maduro?

Nakon potvrde da je Nikolas Maduro zarobljen i izmješten iz Venecuele, donosimo pregled biografije i političkog puta autoritarnog predsjednika ove zemlje.

Kratka biografija

Maduro je na čelu Venecuele od 2013. godine. Vlast je preuzeo nakon smrti svog mentora, Uga Čaveza, populističkog ljevičarskog predsjednika.

Svoj radni vijek Maduro je započeo kao vozač autobusa, nakon čega je postao sindikalni vođa, a potom je služio kao Čavezov ministar spoljnih poslova i potpredsjednik države.

Zašto je postao nepopularan?

Maduro nikada nije uspio da dostigne popularnost koju je uživao harizmatični Čavez. Pod njegovom vlašću, ekonomija Venecuele doživjela je kolaps nakon godina lošeg ekonomskog upravljanja, uključujući kontrolu cijena i državnu pomoć koja je iscrpila fondove zavisne od nafte.

Ključni faktori pada standarda su:

Ekonomska kriza: Kada su cijene nafte pale 2010-ih, uvoz hrane i lijekova postao je nedostižan.

Hiperinflacija: Nekontrolisano štampanje novca obezvrijedilo je domaću valutu.

Represija: Na nezadovoljstvo naroda i masovne proteste, Maduro je odgovorio brutalnim akcijama gušenja. Optužen je i za namještanje izbora 2018. i 2024. godine.

Egzodus: Više od četvrtine stanovništva – oko 8 miliona ljudi – napustilo je zemlju.

Sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama

Ideologija "Bolivarske revolucije" koju su zastupali Čavez i Maduro oštro odbacuje američki kapitalizam i hegemoniju, nazivajući SAD imperijalističkom silom.

S druge strane, SAD kritikuju političku represiju u Venecueli i osporavaju Madurov legitimitet zbog optužbi za izborne manipulacije. Vašington je priznao opozicione kandidate kao legitimne izabrane predsjednike.

Dodatne tenzije sa Trampovom administracijom:

Američka vlada već dugo optužuje Venecuelu za nesaradnju u borbi protiv droga i tolerisanje kriminalnih grupa.

Američki predsjednik Donald Tramp direktno je krivio Madura za priliv venecuelanskih imigranata u SAD i optuživao ga za krađu američke nafte (kroz proces nacionalizacije industrije). Tramp je tvrdio da je Maduro i sam vođa kartela, što je on uporno negirao.