Berlin ostao bez struje, policija sumnja na napad

Jugozapadni dio Berlina ostao je bez struje, a policija sumnja da je riječ o "namjernom napadu".

Prema riječima portparola Stromnetza, uzrok nestanka struje je požar na kablovskoj konstrukciji preko Teltovkanala, pri čemu je oštećeno nekoliko kablova koji vode do obližnje elektrane Lihterfelde.

Popravka će, prema očekivanjima, trajati cijeli dan, saopštio je operater, a predviđa se da će kvar biti otklonjen oko 18:30.

"Kada će tačno struja ponovo biti dostupna, još nije jasno", rekao je Henrik Beuster, portparol Stromnetz Berlina. Snabdjevanje će se postepeno obnavljati.

U pogođenom području nalazi se oko 50.000 domaćinstava i 2.000 poslovnih korisnika koji su odsječeni od snabdijevanja energijom, dodao je portparol Beuster.

Prema informacijama BILD-a, prvo je gorio građevinski kontejner, a plamen se potom proširio na strujne kablove. Vatrogasci su pozvani oko 6:12 sati. Svjedok je primjetio plamen i pozvao policiju. Istraga trenutno sumnja na namjerni napad, a kriminalistički inspektori su na licu mjesta.

Portparolka policije potvrdila je za BILD da policija istražuje sumnju na namjerno izazivanje požara. Vatrogasci su brzo ugasili požar na kablovskoj konstrukciji, ali počinioci su, po svemu sudeći, znali šta rade. Prema riječima istražilaca, počinioci su morali imati interne informacije kako bi izazvali što veću štetu.