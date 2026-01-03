Logo
Nova godina donosi pravu zimu: Snijeg, ledena kiša i minusi širom BiH

Izvor:

ATV

03.01.2026

11:20

Komentari:

0
Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ
Foto: ATV

Stiže prava zima, narednih dana ozbiljne snježne padavine širom zemlje.

Lokalno i ledena kiša, pa oprez i apel da ne krećete na put bez prijeke potrebe. Na jugu zemlje obilna kiša uz mogućnost bujičnih poplava, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Temperature zimske, naročito u drugom dijelu nadolazeće sedmice uz, lokalno, dvocifrene minuse.

Sa današnjim danom započela je promjena vremena koja nas iz blagih prebacuje u oštrije zimske osobine vremena. Nakon vremenske monotonije, dolazi turbulentan period uz dosta padavina.

Snijeg je već danas u manjim količinama zabijelio dijelove Bosne, najprije njen sjever i sjeveroistok, dok se intenziviranje padavina očekuje od sutra, kada bi dobar dio zemlje dobio i prvi značajniji snijeg u ovoj godini.

Sutra od jutarnjih časova obilnije padavine zahvataju BiH. U početku kiša, koja bi brzim padom temperatura najprije u Krajini i na sjeveru BiH prelazila u snijeg. Tokom dana i u poslijepodnevnim časovima i u većem dijelu ostatka zemlje. Osim u većem dijelu Hercegovine, jugozapadne i jugoistočne BiH, koji bi ostali u toplom sektoru ciklona uz obilniju kišu, te snijeg na višim planinama ovih regija.

U večernjim časovima, prodorom toplijeg vazduha u višim slojevima atmosfere, iz pomenutih regija proširiće se i u dijelove centralne, istočne i sjeveroistočne BiH. U navedenim krajevima, padavine bi iz snijega prelazile u susnježicu i ledenu kišu, s obzirom na to da bi se u prizemnom sloju atmosfere zadržale temperature oko i ispod nule.

Na sjeveru, sjeverozapadu, zapadu, te dijelovima centralne Bosne koji gravitiraju ovim područjima, ostaje snijeg, uz formiranje značajnijeg snježnog pokrivača visine 10 – 30 centimetara, lokalno i do 50 centimetara do jutarnjih časova poned‌jeljka.

Početak iduće sedmice u znaku serije novih ciklona koji donose nove padavine – kišu i snijeg uz povećanje visine snježnog pokrivača.

Sredinom sedmice snijega će biti i u dijelovima Hercegovine, jugozapadne i jugoistočne Bosne, odnosno u onim područjima koji tokom nedelje i ponedeljka ostaju topli sektor prvog ciklona.

U drugom dijelu sedmice postepen prestanak padavina i uz razvedravanje izraženiji jutarnji minusi.

Vremenska prognoza

Snijeg

Komentari (0)
