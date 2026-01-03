Logo
Tragedija na magistrali: Vozač umro tokom vožnje

ATV

03.01.2026

11:12

0
Foto: ATV

Vozač automobila "BMW" preminuo je prirodnom smrću tokom vožnje na magistralnom putu Šamac - Brčko, nakon čega je vozilo sletjelo sa kolovoza, potvrđeno je iz policije.

"Policijskoj stanici Šamac danas, 3. januara 2026. godine, oko 00.40 časova prijavljeno je da je na magistralnom putu Šamac-Brčko, u mjestu Novo Selo, opština Šamac, došlo do slijetanja putničkog automobila marke "BMW" sa kolovoza", saopštili su iz PU Bijeljina.

Снијег

Zanimljivosti

Vjerovanje za prvi snijeg u godini: Danas obavezno treba ovo uraditi

Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Šamac, koji su na licu mjesta u vozilu, na mjestu vozača, zatekli beživotno tijelo lica T.G. sa područja opštine Šamac.

Ljekar Hitne pomoći Doma zdravlja Šamac konstatovao je da je kod lica T.G. nastupila prirodna smrt.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Šamac.

preminuo vozač

Šamac

