Tragedija na magistrali: Vozač umro tokom vožnje

Vozač automobila "BMW" preminuo je prirodnom smrću tokom vožnje na magistralnom putu Šamac - Brčko, nakon čega je vozilo sletjelo sa kolovoza, potvrđeno je iz policije.

"Policijskoj stanici Šamac danas, 3. januara 2026. godine, oko 00.40 časova prijavljeno je da je na magistralnom putu Šamac-Brčko, u mjestu Novo Selo, opština Šamac, došlo do slijetanja putničkog automobila marke "BMW" sa kolovoza", saopštili su iz PU Bijeljina.

Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Šamac, koji su na licu mjesta u vozilu, na mjestu vozača, zatekli beživotno tijelo lica T.G. sa područja opštine Šamac.

Ljekar Hitne pomoći Doma zdravlja Šamac konstatovao je da je kod lica T.G. nastupila prirodna smrt.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Šamac.