Tragedija u Derventi: Mladić poginuo u slijetanju ”pasata”

Dvadesetogodišnji D.Š. iz Dervente poginuo je, dok je V.K. povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u Derventi kada su s ”pasatom” sletjeli s puta.

Nezgoda se dogodila oko dva sata iza ponoći. Za volanom ”pasata” bio je V.K. koji je, iz nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s kolovoza i udario u betonski stub.

”PS Derventa oko dva sata je prijavljeno da se u Derventi dogodila saobraćajna nezgoda slijetanjem sa kolovoza automobila ”folksvagen” kojim je upravljao V.K., a sa kojim se kao suvozač nalazio D.Š., oba iz Dervente. U saobraćajnoj nezgodi D.Š. je od zadobijenih povreda poginuo na licu mjesta, dok je V.K. zadobio povrede i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da su uviđaj na licu mjesta izvršili policijski službenici Policijske stanice Derventa, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.