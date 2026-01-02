Još jedna tragedija u BiH: Poginuo motociklista, saobraćaj potpuno obustavljen

U saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu M-17 u mjestu Šije (Tešanj) poginuo je motociklista, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

- U 16:05 u mjestu Šije, opština Tešanj, desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke "Audi", kojim je upravljala osoba inicijala S.R. iz Maglaja i motocikl N.N marke, kojim je upravljalo za sada neutvrđeno N.N. lice, koje je tom prilikom smrtno stradalo - rekli su iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza".

Saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen te se odvija alternativnim putnim pravcima (Maglaj-Doboj).

O svemu je upoznat dežurni tužilac, a uviđaj vrše policijski službenici PS Tešanj.