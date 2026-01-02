Logo
Još jedna tragedija u BiH: Poginuo motociklista, saobraćaj potpuno obustavljen

02.01.2026

18:10

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо мотоциклиста, саобраћај потпуно обустављен
U saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu M-17 u mjestu Šije (Tešanj) poginuo je motociklista, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

- U 16:05 u mjestu Šije, opština Tešanj, desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke "Audi", kojim je upravljala osoba inicijala S.R. iz Maglaja i motocikl N.N marke, kojim je upravljalo za sada neutvrđeno N.N. lice, koje je tom prilikom smrtno stradalo - rekli su iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza".

Дубровник таласи тијело

Region

Nakon višečasovne borbe, iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH

Saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen te se odvija alternativnim putnim pravcima (Maglaj-Doboj).

удес пд 2

Hronika

Težak udes kod Prijedora: Direktan sudar dva auta, ima povrijeđenih

O svemu je upoznat dežurni tužilac, a uviđaj vrše policijski službenici PS Tešanj.

