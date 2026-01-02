Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

Preliminarna istraga ukazuje da je požar u podrumu skijališta u švajcarskoj Kran-Montani počeo kada su plafonu približene svijeće u obliku fontane, pričvršćene za boce šampanjca, izjavila je lokalni tužilac Beatris Pilud.

"Sve ukazuje na to da je požar počeo od zapaljenih svijeća ili `bengalskih svjetala` koja su bila pričvršćena za boce šampanjca. One su podignute preblizu plafona", rekla je Piludova na konferenciji za novinare.

Svijet Državljanin BiH među povrijeđenima u požaru u Švajcarskoj

Ona je dodala da se odatle požar raširio veoma brzo.

Nekoliko svjedoka ispričalo je da su vidjeli osoblje bara kako drži blistave svijeće u obliku fontane na bocama šampanjca.

Piludova je rekla da će dalja istraga utvrditi da li postoje razlozi za krivičnu odgovornost.

Vlasti su ispitale dvoje vlasnika bara, francuski par koji je kupio ovo ugostiteljsko mjesto 2015. godine.

Svijet Četvoro Srba teško povrijeđeno u požaru u Švajcarskoj

Istražioci i dalje pretražuju ruševine bara, proučavaju video snimke i ispituju preživjele u potrazi za tragovima.

Prema njihovim riječima, istraga će se fokusirati na prethodna renoviranja bara i korištene materijale, dostupnost sistema za gašenje požara i izlaze za evakuaciju, kao i na broj ljudi koji su bili u baru u trenutku kada je požar izbio.

Švajcarski zvaničnici procijenili su broj žrtava na 47, a povrijeđenih na 119.