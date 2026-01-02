Sve se odigralo u nekoliko sekundi: Isplivao novi snimak katastrofalnog požara u Švajcarskoj

Novi snimak iz bara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana prikazuje sekunde prije nego što se požar razbuktao i odnio najmanje 47 života.

Na snimku, koji kruži mrežama, vidi se vatra na plafonu, kako se širi sve brže, dok jedan od gostiju pokušava da je ugasi.

Mladić džemperom pokušava da ugasi vatru, dok ostali oko njega snimaju, prije nego što nastane panika, prenosi Telegraf.

#CransMontanaFire: Tragedy strikes at Swiss ski resort! Fire at Le Constellation bar kills 40, injures 115+ during New Year's bash. Police rule out terrorism, investigation underway. Emergency services rush to scene. #SwitzerlandBlast #Switzerland pic.twitter.com/BWLirDV868 — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 2, 2026

Upozoravamo da je snimak izuzetno uznemirujući.

Podsjetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povrijeđeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok, prenosi Telegraf.