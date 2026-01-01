Logo
Srbin bio u diskoteci smrti u Švajcarskoj: Od Stefana ni traga, porodica moli za pomoć

Izvor:

Telegraf

01.01.2026

20:06

Komentari:

0
Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ
Foto: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Stravična eksplozija i požar koji su se dogodili sinoć, u novogodišnjoj noći, progutali su klub u Švajcarskoj, u luksuznom skijalištu Kran-Montana i ostavili iza sebe pustoš.

Tokom novogodišnje noći koja se tragično završila, nestao je jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbjeđenje u tom objektu. Zabrinuta porodica ovog mladića kaže za Telegraf.rs da nemaju nikakvu informaciju o Stefanu i da se samo nadaju da je živ.

Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od dvadeset godina, a i sinoć je bio na svom radnom mjestu.

- Stefan je brat moga supruga. Radio je kao izbacivač, kao obezbjeđenje u tom kafiću i sinoć kada je izbio požar on je bio tamo. I bukvalno mu se od tada gubi svaki trag. Niko od nas ne zna da li je on živ ili mrtav. Znači, nemamo baš nikakvu informaciju iako su neki portali objavili da među gostima kluba nije bilo nikoga iz Srbije, Stefan ima dvojno državljanstvo, pa to nekoga može da zbuni - objašnjava zabrinuta Marina za portal Telegraf.rs.

Čitava porodica je zabrinuta i nada se bilo kakvim vijestima, te moli svakoga ko ima bilo koju informaciju o Stefanu da se javi.

- Jedno vrijeme je živio ovdje, kasnije je otišao tamo. Niko ga nije vidio. Znači nam pomoć bilo koga iz Srbije iz Vlade ili ambasade, bilo ko - dodaje ona zabrinuto.

Mobilni telefon nestalog Stefana bio je dostupan još nekoliko sati nakon tragedije što daje nadu porodici da je on živ i negdje zbrinut.

Podsjetimo, 47 ljudi je poginulo u eksploziji i požaru u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a povređeno je više od 100 osoba. Do eksplozije je došlo oko 01:30 časova po lokalnom vremenu u baru "Le Constellation". Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a sumnja se da je u pitanju pirotehnika.

Švajcarska

požar

nesreća

