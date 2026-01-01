Cvijanović uputila telegram saučešća predsjedniku Švajcarske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Švajcarske Giju Parmelenu, povodom tragedije u kojoj je tokom novogodišnjeg slavlja u ski-centru Kran-Montana stradao veliki broj ljudi.

"Iskreno me je potresla vijest o tragičnom događaju tokom novogodišnjeg slavlja u švajcarskom ski-centru, koji je za posljedicu imao veliki broj stradalih i povrijeđenih", navela je Cvijanovićeva.

Ona je porodicama stradalih, predsjedniku Švajcarske, kao i institucijama ove zemlje, uputila izraze najdubljeg saučešća i saosjećanja, uz želje za brz i uspješan oporavak povrijeđenih.

Oko 40 ljudi je poginulo, a oko 100 je povrijeđeno, nakon eksplozije koja je izazvala požar u kafiću u skijaškom odmaralištu Kran-Montana u Švajcarskoj, saopštili su švajcarski zvaničnici.

Kod većine povrijeđenih riječ je o težim povredama.

Požar je izbio oko 1.30 časova, a uzrok eksplozije još nije poznat.