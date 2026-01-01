Stravične brojke u Švajcarskoj: Desetine poginulih!

Prema pisanju lokalnih švajcarskih medija broj poginulih u poznatom švajcarskom skijalištu Krans-Montana je najmanje 40 ljudi, dok je oko 100 osoba povrijeđeno.

Međutim, švajcarske vlasti zasad nisu potvrdile tačan broj poginulih.

Na konferenciji za novinare zapovjednik policije govorio je o nekoliko desetina mrtvih.

Iako su švajcarske vlasti rekla da vjeruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se vjeruje da je stradalo oko 40 ljudi.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, u požaru u baru povrijeđeno je dvoje njihovih državljana.

Oni su prebačeni u bolnicu. Njihovo stanje trenutno nije poznato.

Kako prenose mediji, nakon stravičnog požara u bar u luksuznom skijalištu u akciji je učestvovalo 40 ambulantnih vozila hitne pomoći, 150 spasilaca i 10 helikoptera.

U požaru je povređeno više od 100 ljudi, od kojih je mnogo u teškom stanju.

Uglavnom su svi prebačeni u bolnicu u Valeu, a od‌jeljenje intenzivne njege je puno.

Prema pisanju švajcarskih medija, kantonalna vlada proglasila je vanredno stanje nakon eksplozije u Krans-Montani.

Kako stoji u saopštenju u koje je imao uvid švajcarski dnevnik Blik, odluka je donesena kako bi se tokom sljedećih dana odmah mobilizovali svi potrebni resursi.

Kantonalna vlada poručila je da izražava duboku solidarnost sa svima pogođenima tragedijom te da su njihove misli uz žrtve, njihove porodice i sve ostale stradale.