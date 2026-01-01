Logo
Large banner

Stravične brojke u Švajcarskoj: Desetine poginulih!

01.01.2026

11:55

Komentari:

3
Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!
Foto: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Prema pisanju lokalnih švajcarskih medija broj poginulih u poznatom švajcarskom skijalištu Krans-Montana je najmanje 40 ljudi, dok je oko 100 osoba povrijeđeno.

Međutim, švajcarske vlasti zasad nisu potvrdile tačan broj poginulih.

Na konferenciji za novinare zapovjednik policije govorio je o nekoliko desetina mrtvih.

Сирија терористички

Svijet

Sirijski bombaš samoubica htio ući u crkvu. Nije uspio, aktivirao je bombu na ulici

Iako su švajcarske vlasti rekla da vjeruju da je u požaru stradalo "nekoliko desetina" ljudi, i istakli da u ovom trenutku ne mogu dati precizniji podatak, italijansko ministarstvo spoljnih poslova je, pozivajući se na švajcarsku policiju, navelo da se vjeruje da je stradalo oko 40 ljudi.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, u požaru u baru povrijeđeno je dvoje njihovih državljana.

Oni su prebačeni u bolnicu. Njihovo stanje trenutno nije poznato.

Ле Констелејшн

Svijet

Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

Kako prenose mediji, nakon stravičnog požara u bar u luksuznom skijalištu u akciji je učestvovalo 40 ambulantnih vozila hitne pomoći, 150 spasilaca i 10 helikoptera.

U požaru je povređeno više od 100 ljudi, od kojih je mnogo u teškom stanju.

Uglavnom su svi prebačeni u bolnicu u Valeu, a od‌jeljenje intenzivne njege je puno.

Prema pisanju švajcarskih medija, kantonalna vlada proglasila je vanredno stanje nakon eksplozije u Krans-Montani.

експлозија швајцарска

Svijet

Užas na proslavi Nove godine: Velika eksplozija u švajcarskom zimovalištu, ima mrtvih

Kako stoji u saopštenju u koje je imao uvid švajcarski dnevnik Blik, odluka je donesena kako bi se tokom sljedećih dana odmah mobilizovali svi potrebni resursi.

Kantonalna vlada poručila je da izražava duboku solidarnost sa svima pogođenima tragedijom te da su njihove misli uz žrtve, njihove porodice i sve ostale stradale.

Podijeli:

Tagovi:

Le Konstelejšn

Švajcarska

Eksplozija

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

МУП Републике Српске, полиција, грб

Republika Srpska

U novogodišnjoj noći evidentirana četiri krivična djela i 14 udesa

5 h

0
Ђогани прекида концерт за Нову годину јер организатор није платио

Scena

Još jedan skandal za NG - Đogani prekinuo koncert: Organizator je pobjegao sa parama

5 h

3
Јутрос у Српској измјерено чак минус 11

Društvo

Jutros u Srpskoj izmjereno čak minus 11

6 h

0
У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

Region

U novogodišnjoj noći udario d‌jevojčicu (15) i pobjegao

6 h

0

Više iz rubrike

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

Svijet

Sirijski bombaš samoubica htio ući u crkvu. Nije uspio, aktivirao je bombu na ulici

4 h

1
Бугарска званично прешла на евро

Svijet

Bugarska zvanično prešla na evro

4 h

0
Детаљи стравичног пожара у Швајцарској: Најмање 10 мртвих, више повријеђених

Svijet

Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

4 h

0
Стравична ноћ у Њемачкој: Ватромет убио два младића, више повријеђених

Svijet

Stravična noć u Njemačkoj: Vatromet ubio dva mladića, više povrijeđenih

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

53

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

15

51

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

15

45

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

15

37

Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

15

32

"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner