U novogodišnjoj noći evidentirana četiri krivična djela i 14 udesa

Izvor:

RTRS

01.01.2026

10:25

МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

U Republici Srpskoj u novogodišnjoj noći evidentirana su četiri krivična djela, osam slučajeva narušavanja javnog reda i mira, te 14 saobraćajnih udesa u kojima je jedno lice poginulo, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Vozač čiji su inicijali B.V. poginuo je noćas prilikom sletanja automobila "sitroen" sa magistralnog puta Derventa-Doboj.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 3.25 časova u mjestu Živinice na području Dervente.

Policija je uhapsila tri lica osumnjičena da su u Banjaluci nakon verbalne rasprave fizički napala jednu osobu nanijevši joj povrede glave. Povrijeđena osoba je zbrinuta u Službi hitne medicinske pomoći u Banjaluci.

Banjalučka policija noćas je postupala i po prijavi da je nekoliko nepoznatih lica fizički napalo dva lica u Banjaluci.

Povrijeđene je Služba hitne medicinske pomoći prevezla na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske gdje im je pružena medicinska pomoć.

Policija preduzima sve mjere i radnje na utvrđivanju identiteta izvršilaca napada.

Policijskoj stanici Foča sinoć u 23.25 časova nepoznato lice je telefonom prijavilo da je u jednoj diskoteci postavljena eksplozivna naprava.

Izvršenim protivdiverzionim pregledom utvrđeno je da je riječ o lažnoj prijavi.

