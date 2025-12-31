Mazalica: Odbijanje žalbe očekivano s obzirom na naloge političkog Sarajeva

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da je odbijanje žalbe SNSD-a na odluku Centralne izborne komisije BiH očekivana odluka Suda BiH s obzirom na naloge političkog Sarajeva.

-Teško bi sad bilo pretpostaviti da oni budu objektivni u tom nekom smislu, zato što svima zajedno odgovara destabilizacija Republike Srpske i ponavljanje izbora - rekao je Mazalica za Sputnjik.

On je istakao da SNSD ostaje pri mišljenju da je CIK BiH prekršila zakon i da nije smjela samovoljno da naredi ponavljanje izbora na određenim biračkim mjestima, a da pritom nije tražila dodatno prebrojavanje.

- Eto to nama radi političko Sarajevo u saradnji sa našim opozicionim strankama. Iz reda tih stranaka su izabrana dva člana CIK-a. Dakle, niti je CIK objektivna, niti je Sud BiH objektivan nego su oni oružje protiv Republike Srpske, svi zajedno - kategoričan je Mazalica.

Mazalica se osvrnuo i na izjavu lidera SNSD-a Milorada Dodika da je ovo klasičan izborni puč, navodeći da je izborni puč kada se neka institucija stavi iznad zakona.

- U tom slučaju praktično nezavisne institucije, koje bi to trebale biti i po teoriji, i po zakonu, i po Ustavu, postaju korumpirane i zarobljene od strane određenih političkih partija i služe za obračun između političkih partija. Dakle, one se direktno svrstavaju i stavljaju iznad zakona i stavljaju se na stranu jednih protiv drugih - rekao je on.

Ukazao je na to da predstavnici političkog Sarajeva, preko svojih članova CIK-a donose ovakve odluke i ovakvim odlukama stvaraju i međuentitetski konflikt, jer predstavnici Federacije BiH ugrožavaju integritet izbornog sistema u Republici Srpskoj.

On je naveo da to nije samo slučaj sada nego da to rade od početka, jer je CIK sama pristala da mimo Ustava Republike Srpske donese odluku o raspisivanju ovih izbora, a u drugim nekim slučajima je u FBiH dala prednost Ustavu u odnosu na odredbe Izbornog zakona BiH.

Mazalica je ocijenio da je CIK odavno, načinom na koji je izabran, dakle mimo konkursa i time što im je produžen mandat odlukom Kristijana Šmita, sebe stavila van zakona i odavno predstavlja paralelan sistem, otuđeni centar moći.