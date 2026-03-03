Urušio se krov američke ambasade u Rijadu

Napad dronom na ambasadu SAD u Rijadu rezultirao je urušavanjem dijela krova glavne kancelarijske zgrade i dimom koji je ispunio prostorije, objavio je Vašington post, pozivajući se na saopštenje Stejt departmenta.

"Kancelarija je i dalje ispunjena dimom, a dio krova se urušio", citira dokument publikacija .

Svijet Gori američka ambasada: ''Slijedi odmazda''

Navedeno je da je zgrada pretrpjela "strukturnu štetu“ i da zaposleni "nastavljaju da se kriju".