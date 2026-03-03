Logo
Large banner

Urušio se krov američke ambasade u Rijadu

Izvor:

Agencije

03.03.2026

17:15

Komentari:

0
Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду
Foto: X

Napad dronom na ambasadu SAD u Rijadu rezultirao je urušavanjem dijela krova glavne kancelarijske zgrade i dimom koji je ispunio prostorije, objavio je Vašington post, pozivajući se na saopštenje Stejt departmenta.

"Kancelarija je i dalje ispunjena dimom, a dio krova se urušio", citira dokument publikacija .

Америчка амбасада у пламену

Svijet

Gori američka ambasada: ''Slijedi odmazda''

Navedeno je da je zgrada pretrpjela "strukturnu štetu“ i da zaposleni "nastavljaju da se kriju".

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Iran vijesti

Saudijska Arabija

američka ambasada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

BiH

Dodik: Iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom

55 min

0
Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Iranski medij: Ajatolahov sin je živ

1 h

0
Авион, лет

BiH

Zakazan let iz Dubaija sa 156 državljana BiH

1 h

0
Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу

Svijet

Sravnjena sa zemljom zgrada gdje se bira novi iranski vrhovni vođa! Ko je bio unutra?

2 h

0

Više iz rubrike

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Iranski medij: Ajatolahov sin je živ

1 h

0
Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу

Svijet

Sravnjena sa zemljom zgrada gdje se bira novi iranski vrhovni vođa! Ko je bio unutra?

2 h

0
Nafta postrojenje

Svijet

Stala proizvodnja nafte: Obustavljen rad drugog najvećeg naftnog polja na svijetu

2 h

0
Предсједник Америке Доналд Трамп

Svijet

Tramp: ''Žele da razgovaraju, rekao sam 'prekasno'''

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner