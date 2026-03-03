Sravnjena sa zemljom zgrada gdje se bira novi iranski vrhovni vođa! Ko je bio unutra?

Zgrada u kojoj se sastaju iranski zvaničnici koji će odlučiti o novom vrhovnom vođi zemlje uništena je u vazdušnim napadima, prenose iranske državne novinske agencije.

Skupština stručnjaka, koja ima zgrade i u Teheranu i južno od prestonice u gradu Komu, sastoji se od članova koji pomažu u odlučivanju o tome ko će preuzeti tu ulogu nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u subotu.

Zgrada skupštine u Komu sravnjena je sa zemljom u vazdušnom napadu, navode izvještaji.

Svjedoci su takođe rekli novinskoj agenciji Rojters da je pogođeno područje u blizini skupštine.

Skaj njuz je potvrdio autentičnost ovog snimka nastalog nakon napada.

حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5 — ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026

Ne zna se ko je sve bio unutra.

Iranska opoziciona TV: Ahmadinedžad je živ, nepovređen prebačen na sigurno mjesto

Iranska opoziciona televizija Iran internešenel, sa sjedištem u Londonu, objavila je pod oznakom "ekskluzivno" da je bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinedžad živ.

- On je preživio pokušaj ubistva - navodi ovaj medij, pozivajući se na dobro obavještene izvore koji tvrde da Ahmadinedžad nije povrijeđen i prebačen je sigurno mjesto.

Podsjeća se da su tokom proteklog vikenda, za vrijeme izraelskih vazdušnih udara, iranski mediji objavljivali kontradiktorne informacije o sudbini Ahmadinedžada, pri čemu su neki tvrdili da je ubijen, a drugi to nisu mogli da potvrde.