Sravnjena sa zemljom zgrada gdje se bira novi iranski vrhovni vođa! Ko je bio unutra?

03.03.2026

15:57

Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу
Zgrada u kojoj se sastaju iranski zvaničnici koji će odlučiti o novom vrhovnom vođi zemlje uništena je u vazdušnim napadima, prenose iranske državne novinske agencije.

Skupština stručnjaka, koja ima zgrade i u Teheranu i južno od prestonice u gradu Komu, sastoji se od članova koji pomažu u odlučivanju o tome ko će preuzeti tu ulogu nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u subotu.

Zgrada skupštine u Komu sravnjena je sa zemljom u vazdušnom napadu, navode izvještaji.

Ne zna se ko je bio unutra

Svjedoci su takođe rekli novinskoj agenciji Rojters da je pogođeno područje u blizini skupštine.

Skaj njuz je potvrdio autentičnost ovog snimka nastalog nakon napada.

Ne zna se ko je sve bio unutra.

Iranska opoziciona TV: Ahmadinedžad je živ, nepovređen prebačen na sigurno mjesto

Iranska opoziciona televizija Iran internešenel, sa sjedištem u Londonu, objavila je pod oznakom "ekskluzivno" da je bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinedžad živ.

- On je preživio pokušaj ubistva - navodi ovaj medij, pozivajući se na dobro obavještene izvore koji tvrde da Ahmadinedžad nije povrijeđen i prebačen je sigurno mjesto.

Podsjeća se da su tokom proteklog vikenda, za vrijeme izraelskih vazdušnih udara, iranski mediji objavljivali kontradiktorne informacije o sudbini Ahmadinedžada, pri čemu su neki tvrdili da je ubijen, a drugi to nisu mogli da potvrde.

Tagovi :

Iran

Izrael Iran

Iran vijesti

Teheran

ajatolah

Izrael

