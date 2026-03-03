Sravnjena sa zemljom zgrada gdje se bira novi iranski vrhovni vođa! Ko je bio unutra?

Autor:ATV
03.03.2026
15:57
Komentari:0
Zgrada u kojoj se sastaju iranski zvaničnici koji će odlučiti o novom vrhovnom vođi zemlje uništena je u vazdušnim napadima, prenose iranske državne novinske agencije.
Skupština stručnjaka, koja ima zgrade i u Teheranu i južno od prestonice u gradu Komu, sastoji se od članova koji pomažu u odlučivanju o tome ko će preuzeti tu ulogu nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u subotu.
Zgrada skupštine u Komu sravnjena je sa zemljom u vazdušnom napadu, navode izvještaji.
Svjedoci su takođe rekli novinskoj agenciji Rojters da je pogođeno područje u blizini skupštine.
Skaj njuz je potvrdio autentičnost ovog snimka nastalog nakon napada.
حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5— ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026
Ne zna se ko je sve bio unutra.
Iranska opoziciona televizija Iran internešenel, sa sjedištem u Londonu, objavila je pod oznakom "ekskluzivno" da je bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinedžad živ.
- On je preživio pokušaj ubistva - navodi ovaj medij, pozivajući se na dobro obavještene izvore koji tvrde da Ahmadinedžad nije povrijeđen i prebačen je sigurno mjesto.
Podsjeća se da su tokom proteklog vikenda, za vrijeme izraelskih vazdušnih udara, iranski mediji objavljivali kontradiktorne informacije o sudbini Ahmadinedžada, pri čemu su neki tvrdili da je ubijen, a drugi to nisu mogli da potvrde.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Trenutno na programu