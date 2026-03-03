Logo
Stala proizvodnja nafte: Obustavljen rad drugog najvećeg naftnog polja na svijetu

Nafta postrojenje
Foto: Loïc Manegarium/Pexels

Proizvodnja nafte je u potpunosti obustavljena na naftnom polju Rumaila u blizini grada Basre, najvećem u Iraku i drugom najvećem na svijetu.

Rad je obustavljen zbog popunjenosti skladišnih rezervoara u južnim lukama usljed zatvaranja Ormuskog moreuza.

Saobraćaj tankera kroz energetski važan moreuz praktično je zaustavljen nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojnu kampanju tokom vikenda, na koju je Iran odgovorio napadima širom regiona.

hormuski moreuz 1

Svijet

Iran zatvorio Hormuški moreuz: Zapaliće svaki brod koji pokuša proći

Prethodno su visoki rukovodioci gasne industrije naveli da Kina iza scene vrši pritisak na iranske zvaničnike, moleći ih da ne ometaju izvoz katarskog gasa ili drugih energetskih pošiljki kroz moreuz, navodi Blumberg.

Do sada je najmanje četiri trgovačka broda navodno oštećeno.

Posebna zabrinutost vlada zbog Katara, koji isporučuje petinu svjetskog tečnog gasa (LNG).

Ракета прекинула тениски меч

Tenis

Raketa prekinula teniski meč: Pogledajte bijeg igrača

Nakon jučerašnjeg napada Irana dronom, Katar je privremeno zaustavio rad u Ras Lafanu, najvećem izvoznom postrojenju LNG na svijetu, što je prvi potpuni prekid u skoro 30 godina.

I najveća saudijska rafinerija obustavila rad

Podsjetimo, juče je i saudijska naftna kompanija Aramko obustavila je rad u svojoj najvećoj rafineriji Ras Tanura nakon napada dronom, u incidentu koji je izazvao paniku na svjetskim berzama i skok cijena dizela.

Prema izvorima bliskim kompaniji, rad rafinerije kapaciteta 550.000 barela dnevno prekinut je iz predostrožnosti dok se procjenjuje nastala šteta, prenosi Blumberg.

Ras Tanura, smještena na obali Persijskog zaliva, ključno je čvorište za snabdijevanje Evrope dizelom i drugim transportnim gorivima.

(b92)

