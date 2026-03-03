Logo
Zakazan let iz Dubaija sa 156 državljana BiH

SRNA

03.03.2026

16:07

Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Let iz Dubaija za Sarajevo sa 156 državljana BiH planiran je za sutra, izjavio je ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima /UAE/ Bojan Đokić.

Đokić je naveo da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

- Kompanija "Flaj Dubaji" kontaktirala je njih i rekla im da budu spremni za sutrašnji let. Čuli smo se i sa našim građanima koji su ovdje u Emiratima i oni su nam potvrdili da ih je kompanija kontaktirala - rekao je Đokić.

On je napomenuo da će let da bude realizovan samo u slučaju ako bezbjednosni uslovi to budu dozvolili.

- Tako da, iako je let planiran, on nije 100 odsto potvrđen dok Agencija za civilnu avijaciju to ne bude odobrila, odnosno dala dozvolu - dodao je Đokić za Srnu.

On je naveo i da se pregovara, ukoliko bude izvodljivo, i za čarter let da se organizuje sutra ili u narednim danima.

Istakao je da je trenutno bezbjednosna situacija zadovoljavajuća, da život funkcioniše normalno.

- Ovdje nije nikakvo ratno stanje. Noću imate napade, čujete detonacije u daljini, sve rakete su presretnute, dronovi i ostali projektili koji lete ka Emiratima - kaže Đokić.

Dodao je da saobraćaj, prodavnice, šoping molovi funkcionišu na uobičajen način, nema velike panike niti osjećaja ratnog stanja, ali da postoji doza zabrinutosti i opreza.

18

02

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

17

58

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

17

50

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

17

49

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

17

42

Šta je HAMBUREK? Noćna ideja koja je postala regionalni gastro hit

