Dodik: Iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom

Kroz svoje predstavnike na nivou BiH iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"U svjetlu aktuelnih izazova na Bliskom istoku, Republika Srpska jasno podržava stav Izraela u odbrani od terorističkih prijetnji i agresije. Kao republika duboko ukorijenjena u demokratskim vrijednostima, poštovanju volje naroda, s izraženim pluralizmom i slobodom političkog organizovanja, mi pripadamo potpuno drugačijem civilizacijskom krugu od autoritarnog režima u Iranu - tu nema nikakve dileme!

Zato ćemo kroz svoje predstavnike na nivou BiH inicirati prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom", rekao je Dodik.