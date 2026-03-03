Logo
Dodik: Iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom

ATV

03.03.2026

17:11

0
Милорад Додик
Kroz svoje predstavnike na nivou BiH iniciraćemo prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"U svjetlu aktuelnih izazova na Bliskom istoku, Republika Srpska jasno podržava stav Izraela u odbrani od terorističkih prijetnji i agresije. Kao republika duboko ukorijenjena u demokratskim vrijednostima, poštovanju volje naroda, s izraženim pluralizmom i slobodom političkog organizovanja, mi pripadamo potpuno drugačijem civilizacijskom krugu od autoritarnog režima u Iranu - tu nema nikakve dileme!

Zato ćemo kroz svoje predstavnike na nivou BiH inicirati prekid diplomatskih i ekonomskih kontakata s Iranom", rekao je Dodik.

Milorad Dodik

Iran

Izrael Iran

Izrael

Iran vijesti

